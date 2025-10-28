Левандовски и Кристенсен вернулись к тренировкам Барселоны

Футболисты «Барселоны» восстанавливаются после поражения в матче 10-го тура Ла Лиги со счетом 1:2 на «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье.

В настоящее время подопечные Ханси Флика сконцентрированы на другом матче национального первенства – против «Эльче». Матч 11-го тура пройдет 2 ноября на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».

Как сообщает источник, польский нападающий Роберт Левандовски и защитник Андреас Кристенсен вернулись к тренировкам.

Вратарь каталонцев Жоан Гарсия выбыл на 1 неделю, полузащитник Дани Ольмо также выбыл на 1 неделю. Нападающий Рафинья выбыл на 1 месяц, вратарь Тер Штеген выбыл на 2 месяца, полузащитник Гави – на 4 месяца.