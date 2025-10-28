Ливерпуль нашел замену Салаху в Ньюкасл Юнайтед
24-летний Гордон может заменить 33-летнего египтянина
«Ливерпуль» рассматривает английского вингера клуба «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордона в качестве стратегической замены Мохамеду Салаху, когда тот перестанет быть центральной фигурой атаки команды.
Учитывая неопределенность дальнейшего пребывания египетского вингера в составе, «Ливерпуль» планирует осуществить трансферы в январе или в следующее летнее трансферное окно, чтобы обеспечить упорядоченный переход.
Как сообщает Fichajes, аналитики и скауты «красных» внимательно следили за выступлениями Гордона более года.
24-летний Гордон находится на подъеме и, похоже, является отличным вариантом для усиления атаки «красных». Гордон в этом сезоне провел 10 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в активе футболиста 4 гола и 1 результативная передача.
Ранее сообщалось, что 33-летний Салах уже этой зимой может совершить сенсационный переход.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч десятого тура чемпионата Испании завершился конфликтом между командами
«Рух» готов оставить футбольную школу