Йожеф САБО: «У Шахтера ситуация похожа на Динамо. Бондаренко – это прошлое»

В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Накануне этого противостояния именитый украинский тренер Йожеф Сабо назвал главную проблему обеих команд – отсутствие лидеров и ярких игроков.

– От каких игроков ждете яркую игру в матче «Динамо» – «Шахтер»?

– Сколько раз меня об этом спрашивают, но я не могу никого выделить. Я не вижу в «Динамо» яркого футболиста, который может повести за собой команду. В средней линии у нас нет игроков, живущих футболом. Свободных художников есть три-четыре человека, но это не лидеры.

У «Шахтера» ситуация похожая. Бондаренко – это прошлое. Молодые бразильцы в одной игре могут сыграть отлично, а затем пропадают. Туран может менять полкоманды, не знаю, почему он это делает. Когда постоянно побеждаешь 3:0, можно менять, а сейчас основного состава у «горняков», такое ощущение, что нет, – рассказал Сабо.

Матч «Динамо» – «Шахтер» начнется в 18:00 по киевскому времени. На предыдущей стадии турнира подопечные Александра Шовковского одолели «Александрию» со счетом 2:1, а «горняки» победили «Полесье» Ставки (1:0).