Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «У Шахтера ситуация похожа на Динамо. Бондаренко – это прошлое»
Кубок Украины
28 октября 2025, 13:54 |
226
0

Йожеф САБО: «У Шахтера ситуация похожа на Динамо. Бондаренко – это прошлое»

Именитый тренер поделился мнением о поединке 1/8 Кубка Украины, который состоится 29 октября

28 октября 2025, 13:54 |
226
0
Йожеф САБО: «У Шахтера ситуация похожа на Динамо. Бондаренко – это прошлое»
Динамо Киев – Шахтер Донецк

В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Накануне этого противостояния именитый украинский тренер Йожеф Сабо назвал главную проблему обеих команд – отсутствие лидеров и ярких игроков.

– От каких игроков ждете яркую игру в матче «Динамо» – «Шахтер»?

– Сколько раз меня об этом спрашивают, но я не могу никого выделить. Я не вижу в «Динамо» яркого футболиста, который может повести за собой команду. В средней линии у нас нет игроков, живущих футболом. Свободных художников есть три-четыре человека, но это не лидеры.

У «Шахтера» ситуация похожая. Бондаренко – это прошлое. Молодые бразильцы в одной игре могут сыграть отлично, а затем пропадают. Туран может менять полкоманды, не знаю, почему он это делает. Когда постоянно побеждаешь 3:0, можно менять, а сейчас основного состава у «горняков», такое ощущение, что нет, – рассказал Сабо.

Матч «Динамо» – «Шахтер» начнется в 18:00 по киевскому времени. На предыдущей стадии турнира подопечные Александра Шовковского одолели «Александрию» со счетом 2:1, а «горняки» победили «Полесье» Ставки (1:0).

По теме:
Кубок Украины. Названы стартовые составы на матч Локомотив – Нива В
ВИДЕО. Как Сергей Рыбалка забил в Кубке Украины и спас Лесное
Шищенко vs Вирт. Названы составы на матч Буковина – Нива Т в Кубке Украины
Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Йожеф Сабо Арда Туран Артем Бондаренко
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Футбол | 28 октября 2025, 07:07 11
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ

Выше команды Андони Ираолы в турнирной таблице только «Арсенал»

Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Бокс | 27 октября 2025, 19:20 2
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли

Новозеландец – о ударной мощи британца

Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28.10.2025, 13:45
Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
Футбол | 28.10.2025, 09:17
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с легионером
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Футбол | 28.10.2025, 08:33
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
26.10.2025, 15:34 2
Бокс
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
26.10.2025, 11:09 4
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 23
Футбол
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 15
Футбол
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
27.10.2025, 06:32 15
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
27.10.2025, 09:15
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем