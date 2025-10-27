Стало известно, выедет ли ФК Лесное на матч Кубка Украины

Программа матчей 1/8 финала Кубка Украины по футболу открывается 28 октября, «Чернигов» примет «Лесное».

Были опасения, что матч не состоится из-за сложного финансового положения киевской команды.

Эксклюзивно для Sport.ua о последних новостях из расположения «Лесного» рассказал главный тренер Вадим Мельник:

«Вопрос с деньгами на поездку в Чернигов удалось решить. А что будет дальше – неизвестно. Хотя уже 1 ноября «Лесное» должно проводить календарный матч во Второй лиге в Одессе, и поскольку у нас уже есть в пассиве одна неявка, то в случае невыезда автоматически потеряем «прописку» в ПФЛ. Поэтому пока функционируем от поединка к поединку. А впереди, кроме Одессы, еще гостевые противостояния в неблизких к столице Ольховцах, Самборе».

Добавим, что «Лесное» занимает шестое место во Второй лиге, набрав 22 очка.

Ранее игроки ФК «Лесное» получили техническое поражение в матче Второй лиги.