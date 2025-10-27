Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, выедет ли ФК Лесное на матч Кубка Украины
Кубок Украины
27 октября 2025, 13:45 | Обновлено 27 октября 2025, 13:50
642
0

Стало известно, выедет ли ФК Лесное на матч Кубка Украины

В Кубке Украины обойдется без форс-мажора

27 октября 2025, 13:45 | Обновлено 27 октября 2025, 13:50
642
0
Стало известно, выедет ли ФК Лесное на матч Кубка Украины
ФК Лисне

Программа матчей 1/8 финала Кубка Украины по футболу открывается 28 октября, «Чернигов» примет «Лесное».

Были опасения, что матч не состоится из-за сложного финансового положения киевской команды.

Эксклюзивно для Sport.ua о последних новостях из расположения «Лесного» рассказал главный тренер Вадим Мельник:

«Вопрос с деньгами на поездку в Чернигов удалось решить. А что будет дальше – неизвестно. Хотя уже 1 ноября «Лесное» должно проводить календарный матч во Второй лиге в Одессе, и поскольку у нас уже есть в пассиве одна неявка, то в случае невыезда автоматически потеряем «прописку» в ПФЛ. Поэтому пока функционируем от поединка к поединку. А впереди, кроме Одессы, еще гостевые противостояния в неблизких к столице Ольховцах, Самборе».

Добавим, что «Лесное» занимает шестое место во Второй лиге, набрав 22 очка.

Ранее игроки ФК «Лесное» получили техническое поражение в матче Второй лиги.

По теме:
Последний шанс. Клуб УПЛ может в ближайшее время сменить тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
Маркевич объяснил, почему Барселона проиграла в Эль-Класико Реалу
Лесное Чернигов Кубок Украины по футболу переезд (перелет) инсайд Вадим Мельник
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Бокс | 26 октября 2025, 15:34 2
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»

Александр признался, что болел за Паркера

Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Футбол | 26 октября 2025, 16:26 3
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности

Виктор Хлус рассказал о своем бывшем одноклубнике и выступлении киевлян

«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
Бокс | 26.10.2025, 16:33
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья
Футбол | 27.10.2025, 14:24
Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья
Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Бокс | 27.10.2025, 07:31
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 14
Футбол
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 6
Футбол
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
26.10.2025, 00:27 2
Футбол
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 33
Футбол
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 3
Бокс
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем