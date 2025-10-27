Бывший вратарь Реала и сборной Испании скончался в возрасте 64 лет

Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Валенсии» Хосе Мануэль Очоторена скончался в возрасте 64 лет из-за болезни, которая в последние месяцы мешала ему заниматься футбольной деятельностью.

Профессиональную карьеру вратаря Хосе начал в академии мадридского «Реала», дебютировав за резервную команду в 1982 году.

Следующим шагом в карьере Очоторены стало повышение в основную команду «сливочных». Именно с мадридским клубом Хосе выиграл единственные трофеи в своей карьере: три чемпионства Испании, Кубок Испании и два Кубка УЕФА.

В 1988 году Очоторена перешёл в «Валенсию» и на протяжении четырех сезонов выступал в составе «летучих мышей». По данным портала Transfermarkt, именно за «Валенсию» Хосе провёл наибольшее количество матчей в карьере – 113 поединков.

Позднее вратарь выступал за «Тенерифе», «Логроньес» и «Расинг».

Завершив карьеру футболиста в конце 1990-х Хосе перешел к тренерской деятельности: Очоторена присоединился к родной для себя «Валенсии», совмещая работу в сборной Испании. Также ему удалось поработать вместе с Рафаэлем Бенитесом в Ливерпуле.