Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший вратарь Реала и сборной Испании скончался в возрасте 64 лет
Испания
27 октября 2025, 12:16 | Обновлено 27 октября 2025, 12:22
1128
0

Бывший вратарь Реала и сборной Испании скончался в возрасте 64 лет

Хосе Мануэль Очоторена покинул этот мир из-за болезни

27 октября 2025, 12:16 | Обновлено 27 октября 2025, 12:22
1128
0
Бывший вратарь Реала и сборной Испании скончался в возрасте 64 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Мануэль Очоторена

Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Валенсии» Хосе Мануэль Очоторена скончался в возрасте 64 лет из-за болезни, которая в последние месяцы мешала ему заниматься футбольной деятельностью.

Профессиональную карьеру вратаря Хосе начал в академии мадридского «Реала», дебютировав за резервную команду в 1982 году.

Следующим шагом в карьере Очоторены стало повышение в основную команду «сливочных». Именно с мадридским клубом Хосе выиграл единственные трофеи в своей карьере: три чемпионства Испании, Кубок Испании и два Кубка УЕФА.

В 1988 году Очоторена перешёл в «Валенсию» и на протяжении четырех сезонов выступал в составе «летучих мышей». По данным портала Transfermarkt, именно за «Валенсию» Хосе провёл наибольшее количество матчей в карьере – 113 поединков.

Позднее вратарь выступал за «Тенерифе», «Логроньес» и «Расинг».

Завершив карьеру футболиста в конце 1990-х Хосе перешел к тренерской деятельности: Очоторена присоединился к родной для себя «Валенсии», совмещая работу в сборной Испании. Также ему удалось поработать вместе с Рафаэлем Бенитесом в Ливерпуле.

По теме:
Стало известно, кто возглавил рейтинг самых дорогих защитников мира
ФОТО. Жизнь дала урок: провокации Ямаля положили начало тренду поражений
Винисиусу установили ультиматум после скандала в Эль-Классико
Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Валенсия смерть сборная Испании по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
Бокс | 26 октября 2025, 16:33 4
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика

Александр считает, что бой Усика и Уордли не вызовет интереса

Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Бокс | 26 октября 2025, 15:34 2
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»

Александр признался, что болел за Паркера

Нацелились на медали? Полесье подпишет двоих футболистов для Ротаня
Футбол | 27.10.2025, 13:05
Нацелились на медали? Полесье подпишет двоих футболистов для Ротаня
Нацелились на медали? Полесье подпишет двоих футболистов для Ротаня
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27.10.2025, 06:32
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф
Футбол | 27.10.2025, 09:37
УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф
УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
26.10.2025, 08:24 2
Футбол
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем