Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Проблемы для Довбика. Тренер Ромы назвал типаж идеального форварда
Италия
27 октября 2025, 00:57 | Обновлено 27 октября 2025, 00:58
Проблемы для Довбика. Тренер Ромы назвал типаж идеального форварда

Джан Пьеро Гасперини не по душе качества украинского нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о характеристиках нужного форварда после победного матча против «Сассуоло» в восьмом туре Серии А (1:0).

Известный специалист назвал навыки, которыми должен обладать качественный нападающий, говоря с негативом о качествах, присущих украинскому форварду Артему Довбику.

«Что касается игры с центральным нападающим, я не считаю, что форвард обязательно должен быть высоким и мощным. Существует много способов играть. Главное – эффективность.

Не обязательно иметь девятку с габаритами и физической мощью. Для меня важнее другие вещи: техника, скорость, умение отдавать пас, играть в стенку. Если у тебя есть нападающий, который решает твои проблемы, путь становится гораздо короче», – сказал Гасперини.

Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Джан Пьеро Гасперини Сассуоло Артем Довбик Сассуоло - Рома
Андрей Витренко Источник: RomaPress
