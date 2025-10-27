Проблемы для Довбика. Тренер Ромы назвал типаж идеального форварда

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался о характеристиках нужного форварда после победного матча против «Сассуоло» в восьмом туре Серии А (1:0).

Известный специалист назвал навыки, которыми должен обладать качественный нападающий, говоря с негативом о качествах, присущих украинскому форварду Артему Довбику.

«Что касается игры с центральным нападающим, я не считаю, что форвард обязательно должен быть высоким и мощным. Существует много способов играть. Главное – эффективность.

Не обязательно иметь девятку с габаритами и физической мощью. Для меня важнее другие вещи: техника, скорость, умение отдавать пас, играть в стенку. Если у тебя есть нападающий, который решает твои проблемы, путь становится гораздо короче», – сказал Гасперини.