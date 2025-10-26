Игроки Эпицентра получили бонус после победы над Александрией
«Эпицентр» настроен покинуть зону вылета
Как стало известно Sport.ua, после важной победы в гостях над «Александрией» в УПЛ футболисты «Эпицентра» были вознаграждены двумя выходными днями.
Подопечные Сергея Нагорняка завтра начнут подготовку к поединку с соседом по турнирной таблице – «Вересом», который состоится 1 ноября. Сейчас тренер не может рассчитывать на легионеров Джеоване, Себерио, Владислава Кристина, Ивана Бендеру, Андрея Ляшенко и Владимира Танчика, который из-за травмы попросил замену уже в начале противостояния в Александрии.
Тем не менее, клубный персонал прилагает усилия, чтобы кто-то из них вернулся в строй к матчу с нижегородцами.
Пока в активе подолян 9 очков, они расположились на 13-м месте в чемпионате.
Ранее игрок «Эпицентра» рассказал, как быстро он адаптировался к требованиям элитного дивизиона.
