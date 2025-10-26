Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игроки Эпицентра получили бонус после победы над Александрией
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 14:00 |
374
0

Игроки Эпицентра получили бонус после победы над Александрией

«Эпицентр» настроен покинуть зону вылета

26 октября 2025, 14:00 |
374
0
Игроки Эпицентра получили бонус после победы над Александрией
ФК Эпицентр

Как стало известно Sport.ua, после важной победы в гостях над «Александрией» в УПЛ футболисты «Эпицентра» были вознаграждены двумя выходными днями.

Подопечные Сергея Нагорняка завтра начнут подготовку к поединку с соседом по турнирной таблице – «Вересом», который состоится 1 ноября. Сейчас тренер не может рассчитывать на легионеров Джеоване, Себерио, Владислава Кристина, Ивана Бендеру, Андрея Ляшенко и Владимира Танчика, который из-за травмы попросил замену уже в начале противостояния в Александрии.

Тем не менее, клубный персонал прилагает усилия, чтобы кто-то из них вернулся в строй к матчу с нижегородцами.

Пока в активе подолян 9 очков, они расположились на 13-м месте в чемпионате.

Ранее игрок «Эпицентра» рассказал, как быстро он адаптировался к требованиям элитного дивизиона.

По теме:
Первая встреча: Шахтер и Кудровка назвали составы на матч УПЛ
ФОТО. Как Шахтер готовился к матчу УПЛ против Кудровки
Экс-арбитр ФИФА объяснил отмену гола Металлиста 1925 в игре с ЛНЗ
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Александрия - Эпицентр инсайд Верес Ровно травма Джеоване Монтанари Джон Себерио Андрей Ляшенко Владимир Танчик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 26 октября 2025, 13:45 0
Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Встреча состоится 26 октября и начнется в 21:45 по Киеву

«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26 октября 2025, 08:24 2
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ

Тренер остался доволен игрой Ильи

Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Бокс | 25.10.2025, 20:30
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Победа Флорентино. Как босс Реала сорвал матч Вильярреала и Барселоны в США
Футбол | 26.10.2025, 12:00
Победа Флорентино. Как босс Реала сорвал матч Вильярреала и Барселоны в США
Победа Флорентино. Как босс Реала сорвал матч Вильярреала и Барселоны в США
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Бокс | 26.10.2025, 01:45
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 3
Футбол
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
25.10.2025, 15:00 129
Футбол
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 14
Футбол
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
24.10.2025, 22:11 6
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 25
Футбол
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
25.10.2025, 06:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем