26 октября 2025, 03:51
Он был номинирован на Golden Boy с Мбаппе, а сейчас он – в 4-й лиге

Невероятная история регреса Дэнни Коллинджа...

Он был номинирован на Golden Boy с Мбаппе, а сейчас он – в 4-й лиге
Instagram. Дэнни Коллиндж и Килиан Мбаппе

Дэнни Коллиндж в 2018-м году был номинирован на престижную премию Golden Boy вместе с Килианом Мбаппе, Трентом Александером-Арнольдом, Винисиусом Жуниором и Маттейсом де Лигтом.

В то время он играл за вторую команду «Штутгарта», но, несмотря на признание в Европе, в самом клубе его не ценили – и вскоре его отпустили.

После неудачных лет в «Колчестере» и «Дувре», который закончил сезон с одним очком из-за штрафа, Коллиндж наконец стал игроком EFL в 27 лет, добившись повышения с «Барнетом»: «Это заняло время, но я счастлив, что добился этого. Странно было попасть в список рядом с Мбаппе и де Лигтом, когда «Штутгарт» говорил, что я могу уходить», — рассказал он SunSport.

Коллиндж переехал в Германию в 16 лет, чтобы совмещать футбол и образование, и провел там пять лет. Он признается, что этот опыт сделал его самостоятельнее и сильнее. Он может закрыть сразу несколько позиций на футбольном поле: центрбек, правый защитник и опорный полузащитник.

После тяжелого сезона в «Дувре» он развил лидерские качества и получил приглашение в «Барнет», с которым добился повышения в Лигу 2: «Мы новички на этом уровне, поэтому важно не загадывать наперед. Матчи сложные, но я наслаждаюсь этим этапом», — говорит 27-летний защитник.

Источник: The Sun
