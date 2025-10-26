ФОТО. Футболист Реала хочет «поговорить» с Ямалем после его слов

Защитник «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль собирается поговорить с Ламином Ямалем после его скандальных слов перед Эль-Класико.

На стриме Kings League 18-летний вингер «Барселоны» заявил: «Они [«Реал»] крадут, жалуются… конечно же, да. В прошлый раз, когда я был на «Бернабеу», мы выиграли 0:4».

Хотя высказывание было в шутку, оно вызвало раздражение в раздевалке мадридцев. По данным Marca, слова Ямаля вызвали «значительный дискомфорт» – игроки считают, что он «не уважает профессиональные принципы».

Футболисты «Реала» намерены использовать эти фразы как мотивацию на матч, а Карвахаль, партнер Ямаля по сборной Испании, планирует поговорить с ним после игры, сообщает Mundo Deportivo.

В «Реале» опасаются, что подобные комментарии могут испортить атмосферу в национальной команде, а бывший защитник «Барсы» Жерар Пике встал на защиту Ямаля: «Примите Ламина таким, какой он есть. В 18 лет никто не идеален».