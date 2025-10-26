ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала какое пиво она любит

Невеста звездного Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – поделилась новой историей в Instagram, которая сразу вызвала волну обсуждений среди фанатов.

На столе рядом с ужином можно заметить бутылку напитка Holsten Strawberry. Как оказалось, это не алкогольное пиво, а солодовый напиток со вкусом клубники от немецкой компании Holsten-Brauerei AG, основанной еще в 1879 году в Гамбурге. Напиток содержит 0% алкоголя, но сохраняет классический пивной аромат и позиционируется как премиальная альтернатива обычным безалкогольным вариантам.

По данным международных ритейлеров, включая Carrefour, бутылка объёмом 330 мл стоит около 6 дирхамов ОАЭ (≈ 1,6 доллара США). В некоторых магазинах импортная версия продаётся дороже — до 63 SAR (≈ 16,8 доллара).

Теперь фанаты обсуждают, было ли это просто фото с семейного ужина в Эр-Рияде или Джорджина специально показала бренд, который, возможно, станет новым рекламным партнером пары. Ведь любая деталь в сторис Родригес мгновенно становится объектом внимания миллионов подписчиков.