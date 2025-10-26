Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала какое пиво она любит
26 октября 2025, 00:08 | Обновлено 26 октября 2025, 00:11
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала какое пиво она любит

Джорджина Родригес любит иногда выпить пенного...

ФОТО. Невеста Криштиану Роналду показала какое пиво она любит
Instagram. Джорджина Родригес

Невеста звездного Криштиану РоналдуДжорджина Родригес – поделилась новой историей в Instagram, которая сразу вызвала волну обсуждений среди фанатов.

На столе рядом с ужином можно заметить бутылку напитка Holsten Strawberry. Как оказалось, это не алкогольное пиво, а солодовый напиток со вкусом клубники от немецкой компании Holsten-Brauerei AG, основанной еще в 1879 году в Гамбурге. Напиток содержит 0% алкоголя, но сохраняет классический пивной аромат и позиционируется как премиальная альтернатива обычным безалкогольным вариантам.

По данным международных ритейлеров, включая Carrefour, бутылка объёмом 330 мл стоит около 6 дирхамов ОАЭ (≈ 1,6 доллара США). В некоторых магазинах импортная версия продаётся дороже — до 63 SAR (≈ 16,8 доллара).

Теперь фанаты обсуждают, было ли это просто фото с семейного ужина в Эр-Рияде или Джорджина специально показала бренд, который, возможно, станет новым рекламным партнером пары. Ведь любая деталь в сторис Родригес мгновенно становится объектом внимания миллионов подписчиков.

