Лунин получил плохие новости в Реале. Украинцу нужно принять решение

Будущее украинского вратаря Андрея Лунина в мадридском «Реале» находится под большим вопросом, сообщает E-Noticies.

«Сливочные» уже планируют продлить контракт со своим основным голкипером Тибо Куртуа еще на год – до конца сезона-2027/28. Для украинца это означает, что ему будет очень сложно достичь своей цели – стать «первым номером» в команде.

В таких обстоятельствах Лунину нужно будет принять решение о своем будущем, ведь, оставаясь в Мадриде, он рискует потерять свою карьеру. Отмечается, что у Андрея не будет недостатка в предложениях, ведь за ситуацией следят несколько европейских грандов.

Рнаше сообщалось о том, что один из лучших клубов Европы нацелился на Лунина.