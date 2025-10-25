Лунин получил плохие новости в Реале. Украинцу нужно принять решение
Мадридский клуб хочет продлить контракт с Тибо Куртуа
Будущее украинского вратаря Андрея Лунина в мадридском «Реале» находится под большим вопросом, сообщает E-Noticies.
«Сливочные» уже планируют продлить контракт со своим основным голкипером Тибо Куртуа еще на год – до конца сезона-2027/28. Для украинца это означает, что ему будет очень сложно достичь своей цели – стать «первым номером» в команде.
В таких обстоятельствах Лунину нужно будет принять решение о своем будущем, ведь, оставаясь в Мадриде, он рискует потерять свою карьеру. Отмечается, что у Андрея не будет недостатка в предложениях, ведь за ситуацией следят несколько европейских грандов.
Рнаше сообщалось о том, что один из лучших клубов Европы нацелился на Лунина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский форвард намерен сменить клуб
Команда Пономарева набрала впечатляющие обороты