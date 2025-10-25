26 октября состоится матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Барселона.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

За девять туров Реал набрал 24 очка и располагается на первом месте. Барселона идет второй с 22 пунктами.

В прошлом сезоне сливочные и сине-гранатовые играли между собой четыре раза: в 11-м туре чемпионата (4:0 в пользу Барселоны), в финале Суперкубка страны (5:2 в пользу Барселоны), в финале Кубка Испании (3:2 после д.в. в пользу Барселоны) и 35-м туре Ла Лиги (4:3 в пользу Барселоны).

Это будет первое Эль Класико кампании 2025/26. Главный тренер Реала – Хаби Алонсо, наставник Барсы – Ханси Флик.

Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.