Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
26.10.2025 17:15 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 октября 2025, 19:21 |
67
0

Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 10-го тура Ла Лиги 2025/26 26 октября в 17:15 по Киеву

25 октября 2025, 19:21 |
67
0
Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

26 октября состоится матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Барселона.

Поединок пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За девять туров Реал набрал 24 очка и располагается на первом месте. Барселона идет второй с 22 пунктами.

В прошлом сезоне сливочные и сине-гранатовые играли между собой четыре раза: в 11-м туре чемпионата (4:0 в пользу Барселоны), в финале Суперкубка страны (5:2 в пользу Барселоны), в финале Кубка Испании (3:2 после д.в. в пользу Барселоны) и 35-м туре Ла Лиги (4:3 в пользу Барселоны).

Это будет первое Эль Класико кампании 2025/26. Главный тренер Реала – Хаби Алонсо, наставник Барсы – Ханси Флик.

Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Реал – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Барселона
Хаби АЛОНСО: «Все игроки команды могут выйти на поле»
Реал Мадрид – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч Ла Лиги 2025/26
Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью
Футбол | 25 октября 2025, 17:30 4
Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью
Во Львове без голов. Карпаты и Рух расписали ничью

Львовское дерби в исполнении обеих команд впервые завершилось разделением очков

ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25 октября 2025, 08:47 2
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»

Тренер – о сложной ситуации во время войны

В Шахтере выступили с заявлением по болельщикам после игры с Легией
Футбол | 25.10.2025, 19:24
В Шахтере выступили с заявлением по болельщикам после игры с Легией
В Шахтере выступили с заявлением по болельщикам после игры с Легией
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Футбол | 24.10.2025, 22:11
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Футбол | 25.10.2025, 00:32
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
Жеребьевка. Сборная Украины по футзалу узнала соперников на ЧЕ-2026
24.10.2025, 12:52 13
Футзал
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 19
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем