Украина. Премьер лига
25 октября 2025, 19:20 |
Суркис отреагировал на новость, что Ярмоленко может заменить Шовковского

Президент полностью опроверг эту информацию

Суркис отреагировал на новость, что Ярмоленко может заменить Шовковского
ФК Динамо. Игорь Суркис

25 октября появилась неожиданная информация, что Андрей Ярмоленко может заменить Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо».

На эту новость отреагировал президент клуба Игорь Суркис, который полностью опроверг эту информацию.

«Это полный бред, а глупости я не комментирую!», – отметил Суркис.

Александр Шовковский работает главным тренером ФК «Динамо» Киев с декабря 2023 года, а до этого был исполняющим обязанности с ноября 2023 года. Главным достижением стало чемпионство Украины в сезоне 2023/2024, что стало первым титулом для клуба с 2021 года.

Футболист сборной Украины впервые сыграл в этом сезоне после тяжелой травмы
Тренер Руха прокомментировал ничью с Карпатами, которая завершилась дракой
СРНА: «Шахтер хочет выйти в плей-офф Лиги конференций. А дальше посмотрим»
Игорь Суркис Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Gargantua
надеюсь что так. потому что если игрок плетет интриги против тренера а потом приходит на его место, то такая команда обречена.
luceorius
Та ви що? То він Шовковського на ворота поставить, та ще й штрафуватиме за кожен пропущений м'яч 
Sergei Aalst
сейчас после всех этих еврокубковых позоров и подьебок фанатов соперников! Яркими красками засияли ляпы Сашо рротив Баварии и Словении! 
Arera
Сепара блянуццу в тренеры!
