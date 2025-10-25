Суркис отреагировал на новость, что Ярмоленко может заменить Шовковского

25 октября появилась неожиданная информация, что Андрей Ярмоленко может заменить Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо».

На эту новость отреагировал президент клуба Игорь Суркис, который полностью опроверг эту информацию.

«Это полный бред, а глупости я не комментирую!», – отметил Суркис.

Александр Шовковский работает главным тренером ФК «Динамо» Киев с декабря 2023 года, а до этого был исполняющим обязанности с ноября 2023 года. Главным достижением стало чемпионство Украины в сезоне 2023/2024, что стало первым титулом для клуба с 2021 года.