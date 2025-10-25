Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Они хотели бы иметь такого игрока». Легенда Барсы встал на защиту Ямаля
Испания
25 октября 2025, 17:55 | Обновлено 25 октября 2025, 18:15
«Они хотели бы иметь такого игрока». Легенда Барсы встал на защиту Ямаля

Жерар Пике попытался объяснить заявления Ламина перед Эль-Классико

Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Легендарный защитник «Барселоны» Жерар Пике встал на защиту молодого вингера Ламина Ямаля, который своими словами задел игроков мадридского «Реала» перед Эль-Класико.

Жерар попытался объяснить поведение Ламина и дал юному таланту совет на будущее.

«Соперничество между «Барселоной» и «Реалом» существовало всегда. Они говорили, что мы воруем, а мы говорим то же самое о них. Если проигрываешь «Реалу» – тебя всегда критикуют.

Не знаю, что будет с Ламином дальше. У него есть шанс разрушить все стереотипы. То, чего достиг этот парень, – это нечто невероятное. Примем Ламина таким, какой он есть. Конечно, он будет набираться опыта. Никто не остается тем же самым в 18 и в 38.

Ламин Ямаль – очень особенный. То, что его критикуют в Мадриде? Это понятно. Они бы сами хотели иметь такого Ламина. Мы не знаем, сколько еще сможем им наслаждаться. Не стоит его уничтожать. В современном футболе нужно уметь беречь себя.

Больше всего ты учишься, когда ошибаешься, когда проигрываешь. Ламину повезло – с тех пор как он пришел в «Барселону», все идет хорошо: он выиграл Ла Лигу, дошел до полуфинала Лиги чемпионов... Но за карьеру длиной в 15 лет бывают поражения, бывает спад в игре – именно тогда ты учишься и становишься сильнее ментально. В поражениях всегда больше уроков, чем в победах. И Ламин тоже когда-нибудь проиграет, сыграет слабее, чем сейчас, – и тогда на него обрушится критика», – сказал Пике.

Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Ламин Ямаль Жерар Пике
Андрей Витренко Источник: Marca
