«Они хотели бы иметь такого игрока». Легенда Барсы встал на защиту Ямаля

Легендарный защитник «Барселоны» Жерар Пике встал на защиту молодого вингера Ламина Ямаля, который своими словами задел игроков мадридского «Реала» перед Эль-Класико.

Жерар попытался объяснить поведение Ламина и дал юному таланту совет на будущее.

«Соперничество между «Барселоной» и «Реалом» существовало всегда. Они говорили, что мы воруем, а мы говорим то же самое о них. Если проигрываешь «Реалу» – тебя всегда критикуют.

Не знаю, что будет с Ламином дальше. У него есть шанс разрушить все стереотипы. То, чего достиг этот парень, – это нечто невероятное. Примем Ламина таким, какой он есть. Конечно, он будет набираться опыта. Никто не остается тем же самым в 18 и в 38.

Ламин Ямаль – очень особенный. То, что его критикуют в Мадриде? Это понятно. Они бы сами хотели иметь такого Ламина. Мы не знаем, сколько еще сможем им наслаждаться. Не стоит его уничтожать. В современном футболе нужно уметь беречь себя.

Больше всего ты учишься, когда ошибаешься, когда проигрываешь. Ламину повезло – с тех пор как он пришел в «Барселону», все идет хорошо: он выиграл Ла Лигу, дошел до полуфинала Лиги чемпионов... Но за карьеру длиной в 15 лет бывают поражения, бывает спад в игре – именно тогда ты учишься и становишься сильнее ментально. В поражениях всегда больше уроков, чем в победах. И Ламин тоже когда-нибудь проиграет, сыграет слабее, чем сейчас, – и тогда на него обрушится критика», – сказал Пике.