Наставник Дженоа: «Мы ожидаем большего от Малиновского и его партнеров»

Главный тренер итальянского «Дженоа» Патрик Виейра признался, что ожидает лучшей игры от полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского и его одноклубников.

В воскресенье, 26 октября, «Дженоа» проведет матч восьмого тура Серии А, где на выезде сыграет против «Торино». На данный момент подопечные Виейры занимают последнее место в турнирной таблице.

«У нас есть необходимый настрой, чтобы провести солидный матч против «Торино». Я увидел целеустремленных игроков, которые способны противостоять оппоненту с таким количеством индивидуальных качеств. Это будет сложный матч.

Что нас беспокоит, так это турнирная таблица. Если посмотреть на неё – мы не там, где хотели бы быть. Футбол – это эмоции и реакция. Если посмотреть на результат матча с «Пармой», мы разочарованы, прежде всего, тем, что болельщики всегда давали нам нужную энергию.

Нам было важно дать им энергию, чтобы набрать три очка, но мы этого не сделали. Важно проанализировать, что мы сделали хорошо, а что нет. Если турнирная таблица показывает, что у нас три очка, это значит, что нам есть над чем работать.

Карбони получил травму перед приездом – у него были проблемы с коленом. У него есть технические возможности создавать моменты и забивать голы.

Мы ожидаем от него ещё большего усилий и улучшения гру. Также, как и от Малиновского, Корнета и Коломбо. Нужно приложить больше усилий, чтобы преодолеть этот сложный период», – сообщил Патрик.