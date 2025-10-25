Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Дженоа: «Мы ожидаем большего от Малиновского и его партнеров»
Италия
25 октября 2025, 12:29 |
175
0

Наставник Дженоа: «Мы ожидаем большего от Малиновского и его партнеров»

Патрик Виейра надеется на позитивный результат в противостоянии против «Торино»

25 октября 2025, 12:29 |
175
0
Наставник Дженоа: «Мы ожидаем большего от Малиновского и его партнеров»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский и Патрик Виейра

Главный тренер итальянского «Дженоа» Патрик Виейра признался, что ожидает лучшей игры от полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского и его одноклубников.

В воскресенье, 26 октября, «Дженоа» проведет матч восьмого тура Серии А, где на выезде сыграет против «Торино». На данный момент подопечные Виейры занимают последнее место в турнирной таблице.

«У нас есть необходимый настрой, чтобы провести солидный матч против «Торино». Я увидел целеустремленных игроков, которые способны противостоять оппоненту с таким количеством индивидуальных качеств. Это будет сложный матч.

Что нас беспокоит, так это турнирная таблица. Если посмотреть на неё – мы не там, где хотели бы быть. Футбол – это эмоции и реакция. Если посмотреть на результат матча с «Пармой», мы разочарованы, прежде всего, тем, что болельщики всегда давали нам нужную энергию.

Нам было важно дать им энергию, чтобы набрать три очка, но мы этого не сделали. Важно проанализировать, что мы сделали хорошо, а что нет. Если турнирная таблица показывает, что у нас три очка, это значит, что нам есть над чем работать.

Карбони получил травму перед приездом – у него были проблемы с коленом. У него есть технические возможности создавать моменты и забивать голы.

Мы ожидаем от него ещё большего усилий и улучшения гру. Также, как и от Малиновского, Корнета и Коломбо. Нужно приложить больше усилий, чтобы преодолеть этот сложный период», – сообщил Патрик.

По теме:
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Решение принято. Рома определилась с будущим Артема Довбика
Довбик или Фергюсон? Гасперини выбрал форварда на матч против Сассуоло
чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Торино Руслан Малиновский Патрик Виейра
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Футбол | 25 октября 2025, 05:05 0
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером

Илья Забарный получил новый заряд мотивации...

«Будет нелегко». Коуч Ноттингема сделал заявление по поводу Зинченко
Футбол | 25 октября 2025, 12:33 0
«Будет нелегко». Коуч Ноттингема сделал заявление по поводу Зинченко
«Будет нелегко». Коуч Ноттингема сделал заявление по поводу Зинченко

Шон Дайч не знает, когда восстановится Александр

Месси забил 891-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Футбол | 25.10.2025, 08:24
Месси забил 891-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 891-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25.10.2025, 08:47
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Футбол | 25.10.2025, 00:11
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 17
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 3
Другие виды
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 2
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 19
Футбол
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
Уже есть разговоры о трансфере. В ПСЖ растут сомнения по Забарному
24.10.2025, 10:12 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем