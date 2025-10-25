В субботу, 25 октября, пройдет поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Оболонь» и «Полесье».

Местом проведения матча станет стадион «Оболонь-Арена» в Киеве. Главным судьей назначен Игорь Пасхал.

Начнется поединок в 18:00 по киевскому времени.

Перед игровым днем ​​«Полесье» находилось на пятой позиции (19 очков), тогда как «Оболонь» расположилась на девятой строчке (13 баллов).

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

«Оболонь» – «Полесье». Смотреть онлайн. LIVE-трансляция