  Серьезный срок. Один из лучших футболистов выбыл на долгий срок
Испания
24 октября 2025, 22:35
Серьезный срок. Один из лучших футболистов выбыл на долгий срок

Пять месяцев без футбола проведет Рафинья

Серьезный срок. Один из лучших футболистов выбыл на долгий срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья выбыл на серьезный срок из-за травмы. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 29-летний футболист не сыграет в ближайшие пять месяцев.

В текущем сезоне Рафинья провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя гоелвыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В голосовании на «Золотой мяч» бразилец занял пятое место.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Барселоны» пропустит Эль-Классико.

Даниил Кирияка Источник: Marca
Комментарии 1
Mark4854590
Оце так потренувався в загальній групі
