Серьезный срок. Один из лучших футболистов выбыл на долгий срок
Пять месяцев без футбола проведет Рафинья
Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья выбыл на серьезный срок из-за травмы. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, 29-летний футболист не сыграет в ближайшие пять месяцев.
В текущем сезоне Рафинья провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя гоелвыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
В голосовании на «Золотой мяч» бразилец занял пятое место.
Ранее сообщалось о том, что лидер «Барселоны» пропустит Эль-Классико.
