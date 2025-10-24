Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Изаки о матче с Легией: «Считаю, от этого было невозможно защититься»

Игрок «Шахтера» оценил голы, которые пропустили «горняки»

Изаки о матче с Легией: «Считаю, от этого было невозможно защититься»
ФК Шахтер. Изаки Силва 

Полузащитник «Шахтера» Изаки Силва прокомментировал поражение от «Легии» (1:2) в матче второго тура Лиги конференций.

– Изаки, как можешь проанализировать противостояние «Шахтера» с «Легией»? Что удавалось, а что нет?

– Все расстроены из-за результата — он не тот, которого мы хотели. Первый тайм начали вяло, пропустили гол. Вторую половину провели лучше, контролировали игру, но, к сожалению, получили мяч в свои ворота в конце матча. Нужно поднять голову и продолжать работать дальше – сезон продолжается.

– Ты сказал, что вы обсудили первый тайм в раздевалке. Что именно говорил Арда Туран, каких изменений он хотел во втором тайме?

– Да, он объяснил нам некоторые моменты в перерыве, и его слова стали ключевыми для изменения нашей игры во втором тайме. Нам удалось воплотить то, о чем он говорил в раздевалке, но, как я уже сказал, к сожалению, мы пропустили на последней минуте. Однако его слова действительно были очень важны, чтобы мы смогли переломить игру после перерыва.

– Если анализировать два эпизода, в которых «Шахтер» пропустил голы, в чем именно команда недоработала?

– Во время первого гола я потерял мяч в центре поля, а сопернику очень повезло с ударами в обоих случаях – и при штрафном, и в первом эпизоде. Они забили два отличных гола, и, думаю, от этого было невозможно защититься. Это больше их заслуга, но нам нужно исправлять эти ошибки и становиться лучше в будущем, чтобы такого больше не повторялось.

– В последнее время у «Шахтера» не самые приятные результаты. Что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию?

– Думаю, мы должны изменить подход, быть сосредоточенными с самого начала матчей, стараться действовать эффективнее в атаке и исправить ошибки в обороне, чтобы не пропускать и забивать. Считаю, должен измениться подход всей команды. Но, как я уже говорил, нужно продолжать ежедневно работать, потому что только труд может все исправить.

По итогам второго тура «Шахтер» опустился на 17-е место в турнирной таблице Лиги конференций, имея в активе 3 очка.

Следующий матч «горняки» проведут 26 октября во Львове, в рамках 10-го тура УПЛ, против «Кудровки».

Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Изаки Силва
Иван Чирко Источник: ФК Шахтер Донецк
