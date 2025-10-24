Виктор СКРИПНИК: «Игроки Зари решили, что мячи сами залетят в ворота»

Наставник Зари Виктор Скрипник дал комментарий по итогам ничьей 0:0 в матче УПЛ против Вереса.

Гости весь второй тайм играли в большинстве, но справиться с вратарем Валентином Горохом не удалось.

«Голы не забили, обидно. Могли еще в первом тайме все закрывать. Во втором у соперника удаление еще, а игроки, наверное, решили, что мячи сами в ворота будут залетать».

«У Вереса стало меньше игроков впереди, а не сзади, поэтому было сложно все равно у их ворот. Заря играла так, как я хочу, но не реализовали, хотя моментов на два матча было», – сказал Скрипник.

Верес набирает 10 очков и идет 12-м, а у Зари 13 пунктов в 8-е место.