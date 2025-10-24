Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виктор СКРИПНИК: «Игроки Зари решили, что мячи сами залетят в ворота»
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 20:40 | Обновлено 24 октября 2025, 20:45
Виктор СКРИПНИК: «Игроки Зари решили, что мячи сами залетят в ворота»

Наставник разочарован реализацией моментов

Виктор СКРИПНИК: «Игроки Зари решили, что мячи сами залетят в ворота»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Наставник Зари Виктор Скрипник дал комментарий по итогам ничьей 0:0 в матче УПЛ против Вереса.

Гости весь второй тайм играли в большинстве, но справиться с вратарем Валентином Горохом не удалось.

«Голы не забили, обидно. Могли еще в первом тайме все закрывать. Во втором у соперника удаление еще, а игроки, наверное, решили, что мячи сами в ворота будут залетать».

«У Вереса стало меньше игроков впереди, а не сзади, поэтому было сложно все равно у их ворот. Заря играла так, как я хочу, но не реализовали, хотя моментов на два матча было», – сказал Скрипник.

Верес набирает 10 очков и идет 12-м, а у Зари 13 пунктов в 8-е место.

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Заря Виктор Скрипник
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
