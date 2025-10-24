Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАРТУЛОВИЧ: «У каждой команды есть возможность подняться на вершину»
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 19:14 |
259
0

БАРТУЛОВИЧ: «У каждой команды есть возможность подняться на вершину»

Тренер «Металлиста 1925» высказался о предстоящем матче с ЛНЗ

24 октября 2025, 19:14 |
259
0
БАРТУЛОВИЧ: «У каждой команды есть возможность подняться на вершину»
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ с ЛНЗ, который состоится в 13:00.

– Младен, подготовка к ЛНЗ продолжается, на этот раз недельный цикл был немного короче, чем обычно. Скажите, хватает ли времени на восстановление и подготовку?

– Да, вы правильно подметили, у нас был короткий микроцикл. Главной задачей было восстановиться после последнего матча. У нас хватает времени и игроков, поэтому восстановились и готовимся к ЛНЗ.

– Несколько слов о сопернике. Такое впечатление, что команда в новом сезоне заиграла совсем по-новому?

– Сейчас ЛНЗ выглядит очень хорошо. Они обыграли «Шахтер», последний матч с «Колосом» тоже хорошо сыграли, можно сказать, что команда соперника сейчас на ходу. Смотрим их матчи, готовимся целенаправленно к этой игре.

– Плотность в турнирной таблице больше помогает, потому что ребята с полной концентрацией подходят к каждому матчу, или, возможно, наоборот, мешает, потому что есть давление в каждой игре?

– В каждом матче есть давление, даже если бы не было этой плотности в таблице. Но тем интереснее, потому что такая плотность... Не помню, когда так было, и «у каждой команды есть возможность подняться на вершину», все хотят там быть. Считаю, что чемпионат сейчас интересный. Не думаю, что это мешает, а наоборот — больше нас мотивирует.

– По кадровой ситуации, что скажете? Все ли готовы, возможно, в этом контексте есть какие-то изменения?

– Та проблема, которая была у Мба, осталась. Он не поможет нам в этом матче, к сожалению, потому что это очень важный игрок для нас. Когда он выходит на поле, то помогает команде. Но нужно выходить из этой ситуации, потому что есть другие игроки, которые получат свой шанс.

– Команды Пономарева всегда отличаются организованной обороной. Скажите, как планируете ее проходить, не раскрывая всех карт?

– Увидим это уже в субботу.

По теме:
Верес – Заря – 0:0. xG больше трех и суперигра вратаря. Обзор матча УПЛ
Виктор СКРИПНИК: «Игроки Зари решили, что мячи сами залетят в ворота»
Тайм в меньшинстве. Верес отстоял ничью в матче против Зари
Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Металлист 1925 Младен Бартулович Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Футбол | 23 октября 2025, 21:43 131
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове

Целая куча непонятных решений от Турана

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 24 октября 2025, 12:38 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Испанское класико, лондонское дерби, громкие вывески в Италии

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Теннис | 24.10.2025, 20:09
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
«Скучная и неинтересная игра». Леоненко – о матче Шахтера с Легией
Футбол | 24.10.2025, 19:18
«Скучная и неинтересная игра». Леоненко – о матче Шахтера с Легией
«Скучная и неинтересная игра». Леоненко – о матче Шахтера с Легией
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24.10.2025, 09:08
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 12
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 2
Футбол
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 2
Бокс
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45 1
Бокс
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем