БАРТУЛОВИЧ: «У каждой команды есть возможность подняться на вершину»

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ с ЛНЗ, который состоится в 13:00.

– Младен, подготовка к ЛНЗ продолжается, на этот раз недельный цикл был немного короче, чем обычно. Скажите, хватает ли времени на восстановление и подготовку?

– Да, вы правильно подметили, у нас был короткий микроцикл. Главной задачей было восстановиться после последнего матча. У нас хватает времени и игроков, поэтому восстановились и готовимся к ЛНЗ.

– Несколько слов о сопернике. Такое впечатление, что команда в новом сезоне заиграла совсем по-новому?

– Сейчас ЛНЗ выглядит очень хорошо. Они обыграли «Шахтер», последний матч с «Колосом» тоже хорошо сыграли, можно сказать, что команда соперника сейчас на ходу. Смотрим их матчи, готовимся целенаправленно к этой игре.

– Плотность в турнирной таблице больше помогает, потому что ребята с полной концентрацией подходят к каждому матчу, или, возможно, наоборот, мешает, потому что есть давление в каждой игре?

– В каждом матче есть давление, даже если бы не было этой плотности в таблице. Но тем интереснее, потому что такая плотность... Не помню, когда так было, и «у каждой команды есть возможность подняться на вершину», все хотят там быть. Считаю, что чемпионат сейчас интересный. Не думаю, что это мешает, а наоборот — больше нас мотивирует.

– По кадровой ситуации, что скажете? Все ли готовы, возможно, в этом контексте есть какие-то изменения?

– Та проблема, которая была у Мба, осталась. Он не поможет нам в этом матче, к сожалению, потому что это очень важный игрок для нас. Когда он выходит на поле, то помогает команде. Но нужно выходить из этой ситуации, потому что есть другие игроки, которые получат свой шанс.

– Команды Пономарева всегда отличаются организованной обороной. Скажите, как планируете ее проходить, не раскрывая всех карт?

– Увидим это уже в субботу.