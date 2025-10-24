Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Самсунспора: «Мы дали Динамо один шанс, но они его не использовали»
Лига конференций
24 октября 2025, 14:41
Томас Райс оценил победу турецкой команды в матче третьего тура Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Самсунспор

Главный тренер турецкого «Самсунспора» Томас Райс оценил игру и результат своих подопечных в матче третьего тура Лиги конференций против киевского «Динамо» (3:0).

«Хотя в немецком языке есть два слова, на турецком я хочу выразить это тремя: «Великолепная командная игра». Мы отлично выступили как команда с первых минут. Нам удалось сыграть агрессивно.

«Самсунспор» отлично играл в обороне. Мы дали сопернику только один шанс забить гол, которым он не воспользовался. Мы контролировали ход игры до конца матча и одержали важную победу, хорошо выступив, как настоящая команда. Я горжусь этими игроками», – остался доволен Райс.

После двух сыгранных туров «Самсунспор» набрал шесть баллов из шести возможных и занимает пятое место в турнирной таблице. «Динамо» разместилось на 34-й позиции, в активе клуба нет набранных очков.

В третьем туре, который состоится 6 ноября, подопечные Александра Шовковского сыграют против «Зриньски» на номинально домашней арене, а «Самсунспор» в Турции встретится с мальтийским «Хамруном».

Лига конференций Самсунспор Динамо Киев Самсунспор - Динамо
Николай Титюк Источник
