Леоненко назвал футболиста, из-за которого Динамо потерпело позор в Турции

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко назвал худшего футболиста «Динамо» в матче против «Самсунспора» (0:3).

«Худший футболист матча? Конечно, это Караваев. Мало того, что он не попал в пустые ворота, так мяч еще и в полуметре от штанги прошел. Также второй гол на его совести.

А вообще худших там много. Тот же Попов, который в простых ситуациях отдает гранаты своим партнерам. Так и хочется спросить его: а ты случайно не Олег? (Олег Попов – артист цирка СССР). Тот хоть детей смешил, а ты взрослых», – отметил Леоненко.