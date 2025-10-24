Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Леоненко назвал футболиста, из-за которого Динамо потерпело позор в Турции
24 октября 2025, 23:22
Леоненко назвал футболиста, из-за которого Динамо потерпело позор в Турции

Бывший игрок киевлян считает Александра Караваева худшим футболистом матча

24 октября 2025, 23:22
Виктор Леоненко

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко назвал худшего футболиста «Динамо» в матче против «Самсунспора» (0:3).

«Худший футболист матча? Конечно, это Караваев. Мало того, что он не попал в пустые ворота, так мяч еще и в полуметре от штанги прошел. Также второй гол на его совести.

А вообще худших там много. Тот же Попов, который в простых ситуациях отдает гранаты своим партнерам. Так и хочется спросить его: а ты случайно не Олег? (Олег Попов – артист цирка СССР). Тот хоть детей смешил, а ты взрослых», – отметил Леоненко.

Динамо Киев Виктор Леоненко Самсунспор Александр Караваев Лига конференций Самсунспор - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
