Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Н. Киченок / Эала – П. Кудерметова / Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
24 октября 2025, 08:05 | Обновлено 24 октября 2025, 08:32
Н. Киченок / Эала – П. Кудерметова / Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Гуанчжоу

Н. Киченок / Эала – П. Кудерметова / Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Надежда Киченок

24 октября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу, Китай.

В четвертьфинале украинка вместе со своей напарницей Александрой Эалой (Филиппины) сыграет против тандема Полина Кудерметова / Камилла Рахимова. Встреча начнется ориентировочно в 08:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка в полуфинале поборются либо против Куинн Глисон и Елены Приданкиной, либо против Катажины Питер и Джанис Тджен.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Надежда Киченок Александра Эала Полина Кудерметова Камилла Рахимова смотреть онлайн WTA Гуанчжоу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
