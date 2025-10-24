Н. Киченок / Эала – П. Кудерметова / Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE

24 октября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу, Китай.

В четвертьфинале украинка вместе со своей напарницей Александрой Эалой (Филиппины) сыграет против тандема Полина Кудерметова / Камилла Рахимова. Встреча начнется ориентировочно в 08:00 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка в полуфинале поборются либо против Куинн Глисон и Елены Приданкиной, либо против Катажины Питер и Джанис Тджен.

