Туран рассказал, почему выпустил Фесюна вместо Ризныка на матч ЛК

Наставник донецкого Шахтера Арда Туран на пресс-конференции после матча Лиги конференций с Легией (1:2) пояснил свое решение выпустить в ворота Кирилла Фесюна вместо Дмитрия Ризныка, который является основным голкиперов горняков:

«Прежде всего, если я ставлю в состав одного вратаря, то не должен думать, было бы иначе, если бы играл другой, ведь я уважаю всех своих футболистов. Что касается Фесюна, он очень ценный вратарь, очень перспективный, его ждет хорошее будущее. На этом уровне он будет учиться на ошибках.

Он обладает высоким качеством в игре в пас, прекрасно работает ногами, но будет совершенствоваться только через игровую практику. Никто не учится без ошибок, и я никогда не буду отнимать у своих игроков право на ошибку. У меня есть 24 футболиста, и в этом плотном графике с дальним переездами мне нужен каждый из них.

Я горжусь ими, а это поражение мы еще сможем компенсировать. Я очень доволен игрой Фесюна, и, если бы пришлось сыграть этот матч еще раз, снова поставил бы его в состав».

Фесюн пропустил два гола от Легии (дубль оформил Рафал Аугустиняк), а также совершил один сейв.

