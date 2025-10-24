Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 октября 2025, 06:15
ФОТО. Известный украинский комментатор «поблагодарил» Динамо и Шахтер

Роман Бебех прошелся по украинским грандам...

ФОТО. Известный украинский комментатор «поблагодарил» Динамо и Шахтер
Instagram. Роман Бебех и Дарио Срна

Известный футбольный журналист и комментатор Роман Бебех резко высказался после неудачных матчей украинских клубов во 2-м туре Лиги конференций.

Напомним, «Шахтер» проиграл варшавской «Легии» (1:2), а «Динамо» уступило турецкому «Самсунспору» (0:3).

В своем посте Бебех не сдерживал эмоций: «После такого футбола все больше думаю вообще не тратить на это свое время».

Позже он добавил с иронией: «Спасибо нашим грандам за достойное представление на международной арене».

Публикация вызвала бурную реакцию среди болельщиков. В комментариях фанаты соглашались с журналистом, называя происходящее «еще одним вечером футбольных разочарований».

