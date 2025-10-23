В пятницу, 24 октября, состоится поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Чернигов

Несмотря на тяжелое начало сезона, в последних играх коллектив начинает набирать неплохую форму. После 10 сыгранных матчей на балансе команды уже есть 10 зачетных пунктов, которые позволяют ей занимать опасное 13 место турнирной таблицы. Однако следует отметить, что у «Чернигова» есть еще 2 игры в запасе, а отрыв от 14-й ступеньки составляет 2 балла.

В Кубке Украины «черно-желтые» прошли «Атлет» и «Кривбасс» (в матче с последними команде засчитали техническую победу) и квалифицировались в 1/8 финала, где встретятся с «Лесным».

Металлург

Результаты команды в текущем сезоне совсем разочаровывают. После 12 туров запорожцы имеют на счету только 6 очков и занимают 15 место турнирной таблицы чемпионата, отставая от безопасной зоны на 5 зачетных пунктов. В текущем розыгрыше турнира команда имеет всего 1 победу – против «Ворсклы» в 4 туре со счетом 1:0.

Из Кубка Украины «Металлург» вылетел на стадии 1/16 финала после поражения против «Феникса-Мариуполя» в серии пенальти.

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в июне этого года в рамках матчей выбывания Первой лиги Украины. Тогда в обоих поединках со счетом 5:0 победил «Чернигов».

Но «Металлургу» удалось сохранить прописку во втором украинском эшелоне из-за снятия «Миная».

Интересные факты

«Металлург» пропустил 22 мяча в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Лишь в 1 из последних 5-х матчей «Чернигова» забить удавалось обеим командам.

В текущем сезоне Первой лиги «Металлург» забил всего 4 мяча – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Чернигова» с коэффициентом 1.6.