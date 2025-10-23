ВИДЕО. Снова на грани офсайда: Динамо пропустило второй гол от Самсунспора
Мариус увеличил преимущество турецкой команды в матче второго тура Лиги конференций
Динамо Киев пропустило второй гол от турецкого Самсунспора в матче второго тура Лиги конференций 2025/26.
На 34-й минуте за хозяев отличился форвард из Чада Мариус Муандилмаджи. Он сделал счет 2:0 в пользу Самсунспора.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Как и в случае первого гола, VAR снова проверял забитый мяч на возможный офсайд. Однако снова турецкому коллективу удалось отличиться на грани офсайда.
Ассист на Мариуса отдал Энтони Мусаба – автор первого гола в ворота Динамо.
Команды проводят встречу на арене под названием «19 мая». Самсунспор оформил комфортный гандикап еще в первом тайме.
❗️ ВИДЕО. Снова на грани офсайда: Динамо пропустило второй гол от Самсунспора
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Журналисты Footmercato прогнозируют Илье начало следующего матча в запасе
Ярмоленко, Биловар, Тымчик, Шапаренко и еще несколько игроков не смогут выйти на поле в матче ЛК