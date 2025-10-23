Динамо Киев пропустило второй гол от турецкого Самсунспора в матче второго тура Лиги конференций 2025/26.

На 34-й минуте за хозяев отличился форвард из Чада Мариус Муандилмаджи. Он сделал счет 2:0 в пользу Самсунспора.

Как и в случае первого гола, VAR снова проверял забитый мяч на возможный офсайд. Однако снова турецкому коллективу удалось отличиться на грани офсайда.

Ассист на Мариуса отдал Энтони Мусаба – автор первого гола в ворота Динамо.

Команды проводят встречу на арене под названием «19 мая». Самсунспор оформил комфортный гандикап еще в первом тайме.

❗️ ВИДЕО. Снова на грани офсайда: Динамо пропустило второй гол от Самсунспора