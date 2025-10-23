ВИДЕО. Снова на грани офсайда: Динамо пропустило второй гол от Самсунспора

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
23 октября 2025, 22:41 | Обновлено 23 октября 2025, 23:06
Мариус увеличил преимущество турецкой команды в матче второго тура Лиги конференций

Динамо Киев пропустило второй гол от турецкого Самсунспора в матче второго тура Лиги конференций 2025/26.

На 34-й минуте за хозяев отличился форвард из Чада Мариус Муандилмаджи. Он сделал счет 2:0 в пользу Самсунспора.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Как и в случае первого гола, VAR снова проверял забитый мяч на возможный офсайд. Однако снова турецкому коллективу удалось отличиться на грани офсайда.

Ассист на Мариуса отдал Энтони Мусаба – автор первого гола в ворота Динамо.

Команды проводят встречу на арене под названием «19 мая». Самсунспор оформил комфортный гандикап еще в первом тайме.

По теме:
«Это всегда приятно». Фесюн прокомментировал поражение Шахтера в ЛК
ВИДЕО. Катастрофа. Не без рикошета: как Самсунспор забил третий гол Динамо
Мейреллиш – 11-й бразилец Шахтера с результативным действием в евросезоне
видео голов и обзор Динамо Киев Самсунспор Самсунспор - Динамо Лига конференций офсайд (вне игры) VAR
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
