  4. Выйдет ли Зинченко? Дебют Дайча: известны составы на матч Ноттингем – Порту
Лига Европы
23 октября 2025, 21:01 | Обновлено 23 октября 2025, 21:54
Александр выйдет на поле с первых минут, поединок 2-го тура ЛЕ начется 23 октября в 22:00

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский левый защитник Александр Зинченко выйдет в стартовом составе английской команды Ноттингем Форест на матч второго тура Лиги Европы против Порту.

На посту наставника лесников дебютирует Шон Дайч, который заменил провалившегося Ангелоса Постекоглу – австралийский специалист был уволен 18 октября.

Ноттингем и Порту проведут поединок 23 октября на стадионе Сити Граунд в Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ноттингем Форест в новом сезоне ЛК сыграл вничью с Бетисом (2:2) и проиграл Мидтьюлланну (2:3). Порту добыл две победы, одолев РБ Зальцбург (1:0) и Црвену Звезду (2:1).

Стартовые составы на матч Ноттингем Форест – Порту

По теме:
Лига Европы. 3-й тур, 23 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Виктория Пльзень
Лион может получить техническое поражение в матче Лиги Европы с Утрехтом
Александр Зинченко Шон Дайч дебют Лига Европы стартовые составы Порту Ноттингем Форест
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
