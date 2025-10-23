Выйдет ли Зинченко? Дебют Дайча: известны составы на матч Ноттингем – Порту
Александр выйдет на поле с первых минут, поединок 2-го тура ЛЕ начется 23 октября в 22:00
Украинский левый защитник Александр Зинченко выйдет в стартовом составе английской команды Ноттингем Форест на матч второго тура Лиги Европы против Порту.
На посту наставника лесников дебютирует Шон Дайч, который заменил провалившегося Ангелоса Постекоглу – австралийский специалист был уволен 18 октября.
Ноттингем и Порту проведут поединок 23 октября на стадионе Сити Граунд в Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Ноттингем Форест в новом сезоне ЛК сыграл вничью с Бетисом (2:2) и проиграл Мидтьюлланну (2:3). Порту добыл две победы, одолев РБ Зальцбург (1:0) и Црвену Звезду (2:1).
Стартовые составы на матч Ноттингем Форест – Порту
