Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
23 октября 2025, 21:05
1103
0

Матч третьего тура основного раунда ЛЕ стартует в 22:00 по киевскому времени

Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Виктория Пльзень
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главные тренеры «Ромы» и «Виктории» Пльзень – Джан Пьеро Гасперини и Мартин Хиски – определились со стартовыми составами своих команд на матч лиги Европы.

Поединок третьего тура основного раунда стартует в 22;00 по киевскому времени. Поединок примет «Стадион Олимпико» в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик начнет матч в стартовом составе своей команды.

Стартовые составы на матч Рома – Виктория Пльзень:

Рома Рим Виктория Пльзень стартовые составы Лига Европы Артем Довбик
