Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Виктория Пльзень

Главные тренеры «Ромы» и «Виктории» Пльзень – Джан Пьеро Гасперини и Мартин Хиски – определились со стартовыми составами своих команд на матч лиги Европы.

Поединок третьего тура основного раунда стартует в 22;00 по киевскому времени. Поединок примет «Стадион Олимпико» в Риме.

Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик начнет матч в стартовом составе своей команды.

Стартовые составы на матч Рома – Виктория Пльзень: