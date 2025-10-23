Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Виктория Пльзень
Матч третьего тура основного раунда ЛЕ стартует в 22:00 по киевскому времени
Главные тренеры «Ромы» и «Виктории» Пльзень – Джан Пьеро Гасперини и Мартин Хиски – определились со стартовыми составами своих команд на матч лиги Европы.
Поединок третьего тура основного раунда стартует в 22;00 по киевскому времени. Поединок примет «Стадион Олимпико» в Риме.
Украинский нападающий хозяев поля Артем Довбик начнет матч в стартовом составе своей команды.
Стартовые составы на матч Рома – Виктория Пльзень:
