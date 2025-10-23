Самсунспор – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги конференций 23 октября в 22:00
23 октября состоится матч второго тура Лиги конференций 2025/26 между командами Самсунспор (Турция) и Динамо Киев (Украина).
Поединок пройдет на стадионе «19 мая» в городе Самсун. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставниками коллективов являются Томас Рейс (Самсунспор) и Александр Шовковский (Динамо).
Следующие соперники Самсунспора и Динамо в ЛК 2025/26:
- Самсунспор: Хамрун, Брейдаблик, АЕК, Майнц
- Динамо: Зриньски Мостар, Омония, Фиорентина, Ноа
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
