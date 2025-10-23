Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Самсунспор – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Самсунспор
23.10.2025 22:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Самсунспор – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Лиги конференций 23 октября в 22:00

Коллаж Sport.ua

23 октября состоится матч второго тура Лиги конференций 2025/26 между командами Самсунспор (Турция) и Динамо Киев (Украина).

Поединок пройдет на стадионе «19 мая» в городе Самсун. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставниками коллективов являются Томас Рейс (Самсунспор) и Александр Шовковский (Динамо).

Следующие соперники Самсунспора и Динамо в ЛК 2025/26:

  • Самсунспор: Хамрун, Брейдаблик, АЕК, Майнц
  • Динамо: Зриньски Мостар, Омония, Фиорентина, Ноа

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
