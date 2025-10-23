23 октября состоится матч второго тура Лиги конференций 2025/26 между командами Самсунспор (Турция) и Динамо Киев (Украина).

Поединок пройдет на стадионе «19 мая» в городе Самсун. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Наставниками коллективов являются Томас Рейс (Самсунспор) и Александр Шовковский (Динамо).

Следующие соперники Самсунспора и Динамо в ЛК 2025/26:

Самсунспор: Хамрун, Брейдаблик, АЕК, Майнц

Динамо: Зриньски Мостар, Омония, Фиорентина, Ноа

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

