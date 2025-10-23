Старые травмы. Легионер Вереса перенес операцию

Форвард «Вереса» Аладжи Уолли перенес операцию. Хирургическое вмешательство провели в Ровно. Операция вызвана последствиями предыдущих травм, сообщает пресс-служба ровенского клуба.

Футболист находится дома и чувствует себя хорошо. С 23 октября Аладжи Уолли начинает процесс послеоперационной реабилитации.

Уолли присоединился в «Вересу» летом 2025 года. В текущем сезоне провел за ровенский клуб семь матчей (пять в УПЛ и два в Кубке Украины). Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего гамбийского форварда в 200 тысяч евро.