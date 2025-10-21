Верес и Александрия повторили рекорд УПЛ 13-летней давности
Красно-черные и черно-желто-зеленые подписали 6-ю мировую подряд
Шестая встреча «Вереса» и «Александрии» (1:1) в Ровно завершилась, как и все пять предыдущих, дележкой очков. Тем самым красно-черные и черно-желто-зеленые повторили рекорд чемпионатов Украины 13-летней давности, установленный «Арсеналом» в домашних поединках с «Зарей».
Ничейная эпопея между ровенчанами и александрийцами началось в сезоне-2017/18 – 0:0. По нулям команды разошлись и в ЧУ-2021/22. В двух последующих чемпионатах был зафиксирован счет 2:2, а в предыдущем сезоне, как и ныне – 1:1.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные ничейные серии во встречах двух клубов на одном поле
|
Серия
|
Пара команд
|
Период
|
6
|
Арсенал - Заря
|
24.09.2006 - 11.03.2012
|
6
|
Черноморец - Карпаты
|
27.09.2009 - 05.03.2016
|
6*
|
Верес - Александрия
|
22.07.2017 - 19.10.2025
|
5
|
Арсенал - Шахтер
|
22.11.2001 - 11.09.2005
|
5*
|
Говерла - Черноморец
|
15.04.2010 - 20.09.2015
* серия не закончена.
