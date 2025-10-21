Верес и Александрия повторили рекорд УПЛ 13-летней давности

Шестая встреча «Вереса» и «Александрии» (1:1) в Ровно завершилась, как и все пять предыдущих, дележкой очков. Тем самым красно-черные и черно-желто-зеленые повторили рекорд чемпионатов Украины 13-летней давности, установленный «Арсеналом» в домашних поединках с «Зарей».

Ничейная эпопея между ровенчанами и александрийцами началось в сезоне-2017/18 – 0:0. По нулям команды разошлись и в ЧУ-2021/22. В двух последующих чемпионатах был зафиксирован счет 2:2, а в предыдущем сезоне, как и ныне – 1:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные ничейные серии во встречах двух клубов на одном поле

Серия Пара команд Период 6 Арсенал - Заря 24.09.2006 - 11.03.2012 6 Черноморец - Карпаты 27.09.2009 - 05.03.2016 6* Верес - Александрия 22.07.2017 - 19.10.2025 5 Арсенал - Шахтер 22.11.2001 - 11.09.2005 5* Говерла - Черноморец 15.04.2010 - 20.09.2015

* серия не закончена.