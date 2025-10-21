Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Верес и Александрия повторили рекорд УПЛ 13-летней давности
Украина. Премьер лига
21 октября 2025, 11:53 | Обновлено 21 октября 2025, 11:59
Верес и Александрия повторили рекорд УПЛ 13-летней давности

Красно-черные и черно-желто-зеленые подписали 6-ю мировую подряд

21 октября 2025, 11:53 | Обновлено 21 октября 2025, 11:59
Верес и Александрия повторили рекорд УПЛ 13-летней давности
ФК Александрия

Шестая встреча «Вереса» и «Александрии» (1:1) в Ровно завершилась, как и все пять предыдущих, дележкой очков. Тем самым красно-черные и черно-желто-зеленые повторили рекорд чемпионатов Украины 13-летней давности, установленный «Арсеналом» в домашних поединках с «Зарей».

Ничейная эпопея между ровенчанами и александрийцами началось в сезоне-2017/18 – 0:0. По нулям команды разошлись и в ЧУ-2021/22. В двух последующих чемпионатах был зафиксирован счет 2:2, а в предыдущем сезоне, как и ныне – 1:1.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные ничейные серии во встречах двух клубов на одном поле

Серия

Пара команд

Период

6

Арсенал - Заря

24.09.2006 - 11.03.2012

6

Черноморец - Карпаты

27.09.2009 - 05.03.2016

6*

Верес - Александрия

22.07.2017 - 19.10.2025

5

Арсенал - Шахтер

22.11.2001 - 11.09.2005

5*

Говерла - Черноморец

15.04.2010 - 20.09.2015

* серия не закончена.

«Динамо? Меня никто не слышит». Саленко – об очередной осечке бело-синих
ОЛЕЙНИК – о чемпионской гонке УПЛ: «Болею за Динамо, ЛНЗ и Полесье»
Шабанов отметил юбилей в поединке с Кудровкой
цифры и факты Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
