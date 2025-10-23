Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок сборной Украины объяснил, почему Динамо не проиграет в Турции
Лига конференций
23 октября 2025, 16:05
Экс-игрок сборной Украины объяснил, почему Динамо не проиграет в Турции

Юрий Шелепницкий считает, что Самсунспор – хорошо организованная команда

Экс-игрок сборной Украины объяснил, почему Динамо не проиграет в Турции
ФК Динамо Киев

Среди украинских футболистов, выступавших в чемпионате Турции, больше всего матчей в активе Юрия Шелепницкого – 156. Также он стал автором 11 голов, защищая цвета «Трабзонспора», «Алтая», «Денизлиспора».

Эксклюзивно для Sport.ua бывший капитан национальной сборной Украины Юрий Шелепницкий сделал прогноз на сегодняшний поединок основного раунда Лиги конференций между турецким Самсунсором и киевским Динамо.

«За более чем 60-летнюю историю «Самсунспору» так и не удалось составить конкуренцию стамбульским грандам «Галатасараю», «Фенербахче» и «Бешикташу».

Сегодняшний соперник динамовцев лишь трижды становился бронзовым призером чемпионата Турции, в последний раз в прошлом сезоне. Но эта команда всегда отличалась неуступчивостью, особенно в матчах на своем поле. В этом я мог убедиться, когда играл в Турции. А нынешний Самсунспор отличается не только боевитостью, но и игровой дисциплиной, в чем заслуга главного тренера, немецкого специалиста Томаса Райса. Помнится, в свое время «Бохум» под его руководством выделялся в Бундеслиге тактической грамотностью.

В текущем сезоне «Самсунспор», в составе которого нет «звезд», пытается держаться в главной группе, в частности, в одном из последних туров сыграл вничью с именитым «Фенербахче», умело используя схему 4-1-4-1. Анализируя последние поединки с участием киевлян, трудно спрогнозировать, чего от них можно ожидать. Пока динамовцы неприятно удивляют неумением отстаивать «свои» очки с соперниками уровнем ниже. Это тревожный сигнал.

Надеюсь, что в Самсуне динамовцы хотя и будут выступать не в боевом составе, не проиграют. Очень многое будет зависеть от того, как киевляне будут действовать в переходной фазе, как усложнять хозяевам наступательные операции. Склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения – 1:1».

Юрий Шелепницкий инсайд Динамо Киев Самсунспор - Динамо Лига конференций Самсунспор
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
