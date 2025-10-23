ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Краков в день игры Лиги конференций

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
23 октября 2025, 15:54 | Обновлено 23 октября 2025, 15:56
Горняки вечером 23 октября сыграют матчи 2-го тура Лиги конференций

ФК Шахтер

23 октября в 19.45 состоится матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкая команда Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы.

Команда турецкого специалиста Арды Турана в 1-м туре обыграла шотландский Абердин (3:2) и имеет 3 очка.

Легия стартовала в Лиге конференций по поражению от турецкого Самсунспора (0:1) и уходит без набранных баллов.

Шахтер Донецк Легия Варшава Лига конференций Шахтер - Легия Краков
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
