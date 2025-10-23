23 октября в 19.45 состоится матч 2-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове на стадионе Хенрика Реймана донецкая команда Шахтер принимает польскую Легию из Варшавы.

Команда турецкого специалиста Арды Турана в 1-м туре обыграла шотландский Абердин (3:2) и имеет 3 очка.

Легия стартовала в Лиге конференций по поражению от турецкого Самсунспора (0:1) и уходит без набранных баллов.

ФОТО. Шахтер показал, как выглядит Краков в день игры Лиги конференций