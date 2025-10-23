Вратарь Райя высказался о конкуренции в Арсенале

Испанский вратарь «Арсенала» Давид Райя считает, что лондонский клуб способен побороться за несколько трофеев в текущем сезоне.

30-летний голкипер заявил, что конкуренция за место в стартовом составе – движущая сила прекрасной формы «Арсенала». По его мнению, невероятная глубина состава команды Микеля Артеты свидетельствует о том, что они способны бороться на нескольких фронтах.

«У нас есть много футболистов, которые могут сыграть на двух, трех, четырех позициях. Мерино (полузащитник Микель Мерино – Прим.ред.) вышел на поле в матче с «Атлетико» как нападающий. Он может сыграть как восьмерку, так и десятку. Обильное разнообразие есть у главного тренера. Это идет нам на пользу… Дает конкурентный дух на тренировках и играх», – передает слова вратаря The Guardian.

После 8 туров Английской Премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, в активе команды 19 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» – 16 набранных баллов. В 9-ом туре чемпионата лондонцы сыграют с «Кристал Пэлас».