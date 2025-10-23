Бавария установила рекорд Бундеслиги. Достижение Милана уже в одном шаге
Мюнхенцы стартовали в сезоне 2025/26 с 12 побед подряд во всех турнирах
Бавария установила рекорд Бундеслиги как первая в истории команда, победившая в своих стартовых 12 матчах сезона.
В 3-м туре этапа лиги ЛЧ Бавария дома победила Брюгге со счётом 4:0.
Благодаря этой победе Бавария продлила свою победную серию в сезоне 2025/26 до 12 матчей во всех турнирах.
Это стало новым рекордом для команд Бундеслиги, а если учитывать топ-5 европейских чемпионатов, то только Милан сезона 1992/93 имеет более длинную победную серию (13).
Победная серия Баварии в сезоне 2025/26 (12 матчей)
- Лига чемпионов, Бавария – Брюгге – 4:0
- Бундеслига, Бавария – Боруссия Дортмунд – 2:1
- Бундеслига, Айнтрахт – Бавария – 0:3
- Лига чемпионов, Пафос – Бавария – 1:5
- Бундеслига, Бавария – Вердер – 4:0
- Бундеслига, Хоффенхайм – Бавария – 1:4
- Лига чемпионов, Бавария – Челси – 3:1
- Бундеслига, Бавария – Гамбург – 5:0
- Бундеслига, Аугсбург – Бавария – 2:3
- Кубок Германии, Висбаден – Бавария – 2:3
- Бундеслига, Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
- Суперкубок Германии, Штутгарт – Бавария – 1:2
12 – FC Bayern Munich became the first Bundesliga club in history to start a season with 12 competitive wins – in Europe's big five leagues, only Milan managed a longer winning streak at the start of the season in 1992-93 (13). Unstoppable. pic.twitter.com/HOD0n8zM0L— OptaFranz (@OptaFranz) October 22, 2025
