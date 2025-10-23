Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
Бавария установила рекорд Бундеслиги. Достижение Милана уже в одном шаге

Мюнхенцы стартовали в сезоне 2025/26 с 12 побед подряд во всех турнирах

Бавария установила рекорд Бундеслиги. Достижение Милана уже в одном шаге
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария установила рекорд Бундеслиги как первая в истории команда, победившая в своих стартовых 12 матчах сезона.

В 3-м туре этапа лиги ЛЧ Бавария дома победила Брюгге со счётом 4:0.

Благодаря этой победе Бавария продлила свою победную серию в сезоне 2025/26 до 12 матчей во всех турнирах.

Это стало новым рекордом для команд Бундеслиги, а если учитывать топ-5 европейских чемпионатов, то только Милан сезона 1992/93 имеет более длинную победную серию (13).

Победная серия Баварии в сезоне 2025/26 (12 матчей)

  • Лига чемпионов, Бавария – Брюгге – 4:0
  • Бундеслига, Бавария – Боруссия Дортмунд – 2:1
  • Бундеслига, Айнтрахт – Бавария – 0:3
  • Лига чемпионов, Пафос – Бавария – 1:5
  • Бундеслига, Бавария – Вердер – 4:0
  • Бундеслига, Хоффенхайм – Бавария – 1:4
  • Лига чемпионов, Бавария – Челси – 3:1
  • Бундеслига, Бавария – Гамбург – 5:0
  • Бундеслига, Аугсбург – Бавария – 2:3
  • Кубок Германии, Висбаден – Бавария – 2:3
  • Бундеслига, Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
  • Суперкубок Германии, Штутгарт – Бавария – 1:2
статистика Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига Лига чемпионов
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
