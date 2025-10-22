Мадридский «Реал» открыл счет в центральном матче игрового дня Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

На 58-й минуте голом отметился британский хавбек Джуд Беллингем.

Этот гол стал для Беллингема первым в текущем сезоне. Игрок пропустил старт сезона из-за операции.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин остался в запасе.

После двух туров «Реал» имеет в активе шесть очков, у «Ювентуса» две ничьи и два зачетных балла.

ВИДЕО. Реал открыл счет в игре с Юве. Первый гол звезды в сезоне