Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карабах назвал состав на игру с Атлетиком. Где Кащук?
Лига чемпионов
22 октября 2025, 18:58 | Обновлено 22 октября 2025, 19:42
465
1

Карабах назвал состав на игру с Атлетиком. Где Кащук?

Украинец начнет матч в запасе

Карабах назвал состав на игру с Атлетиком. Где Кащук?
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Кащук

22 октября на стадионе «Сан-Мамес» состоится матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Атлетик» примет «Карабах».

Стартовый свисток – в 19:45 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Вингер «Карабаха» Алексей Кащук начнет матч в запасе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Карабах» в первых двух матчах основы ЛЧ одержал две неожиданные победы и имеет шесть очков. «Атлетик» проиграл два матча и пока без зачетных очков.

Стартовые составы на матч Атлетик – Карабах:

По теме:
Атлетик – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 2025/26
Бавария – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов 2025/26
Карабах Агдам Атлетик Бильбао Лига чемпионов Алексей Кащук стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dfkbvj
По англійськи наш легіонер звучить як "Алєксєй Кащук", це напевне він їм сказав як правильно писати, щоб звучало кацапською)))
Ответить
0
