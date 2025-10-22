Карабах назвал состав на игру с Атлетиком. Где Кащук?
Украинец начнет матч в запасе
22 октября на стадионе «Сан-Мамес» состоится матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Атлетик» примет «Карабах».
Стартовый свисток – в 19:45 по киевскому времени.
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Вингер «Карабаха» Алексей Кащук начнет матч в запасе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Карабах» в первых двух матчах основы ЛЧ одержал две неожиданные победы и имеет шесть очков. «Атлетик» проиграл два матча и пока без зачетных очков.
Стартовые составы на матч Атлетик – Карабах:
