Карабах назвал состав на игру с Атлетиком. Где Кащук?

22 октября на стадионе «Сан-Мамес» состоится матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Атлетик» примет «Карабах».

Стартовый свисток – в 19:45 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Вингер «Карабаха» Алексей Кащук начнет матч в запасе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Карабах» в первых двух матчах основы ЛЧ одержал две неожиданные победы и имеет шесть очков. «Атлетик» проиграл два матча и пока без зачетных очков.

Стартовые составы на матч Атлетик – Карабах: