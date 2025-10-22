Экс-защитник сборной Украины: «Забарному повезло, что ПСЖ победил»

Бывший защитник национальной сборной Украины Юрий Шелепницкий в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о поединке основного раунда Лиги чемпионов между немецким «Байером» и ПСЖ, в котором украинский защитник парижан Илья Забарный «привез» два пенальти и был вы.

«В карьере каждого футболиста бывают черные полосы, когда даже мелкая ошибка может стать роковой для его команды. В такой ситуации сейчас оказался наш Илья Забарный, которого, похоже, выбил из пути сентябрьский матч отбора на ЧМ-2026 с французами, когда в одном из эпизодов его легко обыграл лидер нападения соперников Килиан Мбаппе и забил гол. В дальнейшем ему не хватало надежности даже в поединках Лиги 1, в частности, со «Страсбургом».

Забарный отличается умением «читать» игру, что позволяет предусматривать ход событий на поле. Это часто ему пригодится. Однако у него есть уязвимое место: недостаточная стартовая скорость. Вот в Леверкузене хозяева этим и воспользовались. Хотя я был неприятно удивлен, что Илья в тех двух ключевых эпизодах проиграл силовую борьбу. С его опытом выступлений в АПЛ он должен покрепче стоять на ногах. Также бросалось в глаза, что Илья еще не всегда находит общий язык с вратарем, партнерами по обороне. Однако это все поправимо.

В этой ситуации важно, чтобы Забарный не попал в психологическую «яму», хотя чувствуется, что руководитель парижан ему доверяет. Кстати, мне кажется, Забарному очень повезло, что в Леверкузене ПСЖ победил, в противном случае ему бы досталось на «орехи».

Следует отметить, что Забарный еще молодой футболист, а им не хватает стабильности. Остается надеяться, что он качественно поработает над исправлением допущенных ошибок, которые не повлияют на его уверенность. Я убежден, что у Ильи большой потенциал, что в ноябре он не подведет. В конце концов, не забывайте, что черную полосу всегда меняет белая», – сказал Юрий.