Коке попытался объяснить разгром от Арсенала в матче ЛЧ
Подопечные Диего Симеоне проиграли лондонцам со счетом 0:4
Капитан мадридского «Атлетико» Коке попытался объяснить разгромное поражение команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Арсенала».
По словам полузащитника Коке, мадридскому клубу очень не хватает побед в гостевых встречах.
«Сегодня мы отдали все силы, но некоторые моменты не сработали – иногда именно это играет решающую роль. Не знаю, зависит ли это от удачи, но в гостях мы недостаточно хороши. Возможно, нужно больше верить в себя. До первого гола мы играли хорошо», – сказал хавбек «Атлетико».
В 4-ом туре Лиги чемпионов мадридцы примут бельгийский «Юнион». Встреча состоится 4 ноября в 21:00.
