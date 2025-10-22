Коке попытался объяснить разгром от Арсенала в матче ЛЧ

Капитан мадридского «Атлетико» Коке попытался объяснить разгромное поражение команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Арсенала».

Подопечные Диего Симеоне проиграли лондонцам со счетом 0:4.

По словам полузащитника Коке, мадридскому клубу очень не хватает побед в гостевых встречах.

«Сегодня мы отдали все силы, но некоторые моменты не сработали – иногда именно это играет решающую роль. Не знаю, зависит ли это от удачи, но в гостях мы недостаточно хороши. Возможно, нужно больше верить в себя. До первого гола мы играли хорошо», – сказал хавбек «Атлетико».