Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коке попытался объяснить разгром от Арсенала в матче ЛЧ
Лига чемпионов
22 октября 2025, 09:13 | Обновлено 22 октября 2025, 09:50
301
0

Коке попытался объяснить разгром от Арсенала в матче ЛЧ

Подопечные Диего Симеоне проиграли лондонцам со счетом 0:4

22 октября 2025, 09:13 | Обновлено 22 октября 2025, 09:50
301
0
Коке попытался объяснить разгром от Арсенала в матче ЛЧ
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Коке

Капитан мадридского «Атлетико» Коке попытался объяснить разгромное поражение команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Арсенала».

Подопечные Диего Симеоне проиграли лондонцам со счетом 0:4.

По словам полузащитника Коке, мадридскому клубу очень не хватает побед в гостевых встречах.

«Сегодня мы отдали все силы, но некоторые моменты не сработали – иногда именно это играет решающую роль. Не знаю, зависит ли это от удачи, но в гостях мы недостаточно хороши. Возможно, нужно больше верить в себя. До первого гола мы играли хорошо», – сказал хавбек «Атлетико».

В 4-ом туре Лиги чемпионов мадридцы примут бельгийский «Юнион». Встреча состоится 4 ноября в 21:00.

По теме:
27:0. Арсенал продолжил уникальную домашнюю серию на групповых этапах ЛЧ
Лаутаро обошел Кейна и Мбаппе в списке лучших бомбардиров ЛЧ 2025
Герой Манчестера. Холанд забил 53-й гол в Лиге чемпионов. У кого больше?
Коке (Хорхе Меродио) Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Лига чемпионов
Оксана Баландина Источник: УЕФА
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
Футбол | 22 октября 2025, 10:11 0
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ

ПСЖ разгромил немецкий «Байер» (7:2) в матче третьего тура Лиги чемпионов

Sofascore оценил игру защитника ПСЖ Забарного
Футбол | 22 октября 2025, 08:31 4
Sofascore оценил игру защитника ПСЖ Забарного
Sofascore оценил игру защитника ПСЖ Забарного

Украинец отыграл всего 37 минут

Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбол | 21.10.2025, 11:09
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Футбольный мидвик с Ярославом Перканюком
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Футбол | 21.10.2025, 17:14
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Источник: бывший тренер сборной Украины трудоустроился в Динамо
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Футбол | 22.10.2025, 08:20
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Энрике прокомментировал удаление и два пенальти от Забарного в матче ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
Зинедин ЗИДАН: «Он – лучший футболист. Его действия на поле – фантастика»
20.10.2025, 08:31
Футбол
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
Лидер Динамо и сборной Украины интересует клубы, играющие в Лиге чемпионов
21.10.2025, 17:26 56
Футбол
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
20.10.2025, 13:17 5
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
20.10.2025, 09:10 2
Футбол
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
Усик решил испортить планы Аль-Шейху. Он не будет драться с этим боксером
21.10.2025, 07:00 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
ОФИЦИАЛЬНО. Усик выбрал следующего соперника на бой
20.10.2025, 22:33 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем