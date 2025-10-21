Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 октября 2025, 21:24 | Обновлено 21 октября 2025, 22:28
ВИДЕО. 6:1 в Барселоне. Ямаль реализовал пенальти, хет-трик Лопеса

Испанский клуб довел счет до разгромного в матче с Олимпиакосом

21 октября 2025, 21:24 | Обновлено 21 октября 2025, 22:28
ВИДЕО. 6:1 в Барселоне. Ямаль реализовал пенальти, хет-трик Лопеса
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос».

Команды сыграли на стадионе «Эстадио Олимпико» в Барселоне, стартовый свисток главного арбитра Урса Шнайдера прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Во втором тайме каталонский клуб отправил в ворота соперника еще три мяча и сделал счет разгромным – 5:1.

Ламин Ямаль реализовал пенальти, Рэшфорд огорчил вратаря гостей через шесть минут, а на 76-й Фермин Лопес оформил хет-трик.

Видео голов:

ГОЛ, 3:1! Ямаль, 68 мин (пен)

ГОЛ, 4:1! Рэшфорд, 74 мин

ГОЛ, 5:1! Лопес, 76 мин

ГОЛ, 6:1! Рэшфорд, 79 мин

