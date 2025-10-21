ВИДЕО. 6:1 в Барселоне. Ямаль реализовал пенальти, хет-трик Лопеса
Испанский клуб довел счет до разгромного в матче с Олимпиакосом
Во вторник, 21 октября, состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и греческий «Олимпиакос».
Команды сыграли на стадионе «Эстадио Олимпико» в Барселоне, стартовый свисток главного арбитра Урса Шнайдера прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Во втором тайме каталонский клуб отправил в ворота соперника еще три мяча и сделал счет разгромным – 5:1.
Ламин Ямаль реализовал пенальти, Рэшфорд огорчил вратаря гостей через шесть минут, а на 76-й Фермин Лопес оформил хет-трик.
Видео голов:
ГОЛ, 3:1! Ямаль, 68 мин (пен)
ГОЛ, 4:1! Рэшфорд, 74 мин
ГОЛ, 5:1! Лопес, 76 мин
ГОЛ, 6:1! Рэшфорд, 79 мин
