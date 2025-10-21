Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
21 октября 2025, 17:06 | Обновлено 21 октября 2025, 17:09
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракты с воспитанниками клубами

Антонио Вергара и Джузеппе Амброзино заключили новое соглашение

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Вергара

Итальянский «Наполи» официально объявил о подписании новых контрактов с двумя воспитанниками клуба – Антонио Вергарой и Джузеппе Амброзино.

Оба футболиста договорились о продлении сотрудничества до лета 2030 года.

Именно в этом сезоне Антонио и Джузеппе впервые вышли на поле в составе основной команды «Наполи». Пока на счету обоих игроков небольшое количество матчей за главный состав неаполитанцев: у Вергары – один матч, у Амброзино – два.

Напомним, что следующий матч «Наполи» проведет в Лиге чемпионов, их соперником станет ПСВ. Поединок состоится 21 октября, старт – в 22:00.

