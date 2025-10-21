ОФИЦИАЛЬНО. Наполи продлил контракты с воспитанниками клубами
Антонио Вергара и Джузеппе Амброзино заключили новое соглашение
Итальянский «Наполи» официально объявил о подписании новых контрактов с двумя воспитанниками клуба – Антонио Вергарой и Джузеппе Амброзино.
Оба футболиста договорились о продлении сотрудничества до лета 2030 года.
Именно в этом сезоне Антонио и Джузеппе впервые вышли на поле в составе основной команды «Наполи». Пока на счету обоих игроков небольшое количество матчей за главный состав неаполитанцев: у Вергары – один матч, у Амброзино – два.
Напомним, что следующий матч «Наполи» проведет в Лиге чемпионов, их соперником станет ПСВ. Поединок состоится 21 октября, старт – в 22:00.
Un percorso in azzurro destinato a continuare: Ambrosino e Vergara rinnovano fino al 2030! 🔥— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 19, 2025
Leggi le news:
👉 https://t.co/f83DNMcKBO
👉 https://t.co/GeVRPZjDgc
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/frQtEwjd0Z
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения «горняков»
Путря сказал, что игроки получили x5 (не BMW)