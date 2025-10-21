«Две ноги и два легких». Тренер Юниона высказался о матче ЛЧ с Интером
Хуберт поделился мыслями о предстоящем матче с миланским клубом
Главный тренер брюссельского клуба «Юнион» Давид Хуберт поделился мыслями о предстоящем матче с миланским «Интером» в рамках третьего тура общего раунда Лиги чемпионов УЕФА.
«Интер» – хорошо слаженная команда, финалист Лиги чемпионов прошлого года. Они также хорошо начали. Это самый сложный соперник, с которым когда-либо сталкивался «Юнион». Но это все еще 11 игроков, у которых две ноги и два легких, как и у нас», – приводит слова 37-летнего бельгийского специалиста HLN.
Встреча «Юнион» – «Милан» пройдет во вторник, 21 октября, на арене «Лотто Парк». Начало игры – в 22:00.
