Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Две ноги и два легких». Тренер Юниона высказался о матче ЛЧ с Интером
Лига чемпионов
21 октября 2025, 09:28
«Две ноги и два легких». Тренер Юниона высказался о матче ЛЧ с Интером

Хуберт поделился мыслями о предстоящем матче с миланским клубом

«Две ноги и два легких». Тренер Юниона высказался о матче ЛЧ с Интером
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Давид Хуберт

Главный тренер брюссельского клуба «Юнион» Давид Хуберт поделился мыслями о предстоящем матче с миланским «Интером» в рамках третьего тура общего раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«Интер» – хорошо слаженная команда, финалист Лиги чемпионов прошлого года. Они также хорошо начали. Это самый сложный соперник, с которым когда-либо сталкивался «Юнион». Но это все еще 11 игроков, у которых две ноги и два легких, как и у нас», – приводит слова 37-летнего бельгийского специалиста HLN.

Встреча «Юнион» – «Милан» пройдет во вторник, 21 октября, на арене «Лотто Парк». Начало игры – в 22:00.

Юнион Сен-Жилуаз Интер Милан Лига чемпионов
Оксана Баландина Источник: Het Laatste Nieuws
