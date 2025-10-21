Нападающий Эндрик хочет покинуть Реал

Нападающий «Реала» Эндрик планирует покинуть мадридский клуб в ближайшее время.

По информации El Chiringuito, 19-летний бразилец намерен получить больше практики и изучает в данный момент вариант аренды.

В нынешней кампании бразилец не появлялся на поле. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

Соглашение сторон рассчитано до лета 2030 года. В зимнее трансферное окно 2022 года боссы «сливочных» объявили о подписании с Эндриком трудового соглашения до 2027 года с опцией пролонгации до 2030 года.

