Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
21 октября 2025, 07:40 |
Нападающий Эндрик хочет покинуть Реал

19-летний бразилец недоволен отсутствием игрового времени

Нападающий Эндрик хочет покинуть Реал
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Эндрик

Нападающий «Реала» Эндрик планирует покинуть мадридский клуб в ближайшее время.

По информации El Chiringuito, 19-летний бразилец намерен получить больше практики и изучает в данный момент вариант аренды.

В нынешней кампании бразилец не появлялся на поле. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

Соглашение сторон рассчитано до лета 2030 года. В зимнее трансферное окно 2022 года боссы «сливочных» объявили о подписании с Эндриком трудового соглашения до 2027 года с опцией пролонгации до 2030 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Ливерпуля» заинтересовано в подписании французского хавбека «Реала» Эдуардо Камавинги.

