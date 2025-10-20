Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Ромы: «Не понимаю, почему Довбик так спокоен»
Италия
20 октября 2025, 17:35 |
491
1

Экс-форвард Ромы: «Не понимаю, почему Довбик так спокоен»

Роберто Скарнеккья раскритиковал украинца

20 октября 2025, 17:35 |
491
1 Comments
Экс-форвард Ромы: «Не понимаю, почему Довбик так спокоен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший форвард «Ромы» Роберто Скарнеккья критически оценил игру украинского нападающего римской команды Артема Довбика.

«Он – не тот игрок, которого мы ожидали, он разочаровал. Будь у нас такие нападающие, как Скамакка и Пио Эспозито, было бы лучше, но я не понимаю, почему мы постоянно смотрим на другие команды.

В том неудачном моменте (в матче с «Интером» – прим.), когда ворота были пустыми, ему стоило выпрыгнуть выше. Не понимаю, почему он так спокоен… Он не может удержать мяч», – сказал бывший футболист в интервью Retesport.

Ранее Скарнеккья обозвал Довбика мумией.

По теме:
Довбик попал в рейтинг самых высокооплачиваемых атакующих игроков Серии А
Талантливый голкипер из чемпионата Италии мечтает играть за сборную Украины
Долго не уступали. Ювентус разрушил успешную серию в чемпионате Италии
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Футбол | 20 октября 2025, 08:44 10
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже

Игорь Беланов рассказал о неприятном эпизоде в Германии

Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Футбол | 20 октября 2025, 17:41 7
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК
Шахтер третий, где Динамо? Аналитики оценили шансы команд в ЛК

Главным претендентом на первое место считается английский «Кристал Пэлас»

Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Футбол | 20.10.2025, 10:10
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Украинец шокировал Шахтер запросом о зарплате. Он вляпался в скандал
Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Футбол | 20.10.2025, 06:22
Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Олег ФЕДОРЧУК – о финале ЧМ для Украины U-20 и проблемах турнира
Футбол | 20.10.2025, 18:33
Олег ФЕДОРЧУК – о финале ЧМ для Украины U-20 и проблемах турнира
Олег ФЕДОРЧУК – о финале ЧМ для Украины U-20 и проблемах турнира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Котрий раз переконуюсь, що в Ла Лізі захисники- дніща!....
Ответить
0
Популярные новости
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
20.10.2025, 03:59 6
Футбол
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:1. Хет-трик Феликса и шедевр Роналду. Видео голов
19.10.2025, 10:14 3
Футбол
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
Олег Саленко подобрал для Динамо нового тренера после фиаско от Зари
19.10.2025, 07:58 17
Футбол
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
18.10.2025, 23:01 1
Теннис
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
Динамо отстранило работника из-за конфликта Шовковского и Ярмоленко
18.10.2025, 18:31 19
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем