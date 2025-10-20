Экс-форвард Ромы: «Не понимаю, почему Довбик так спокоен»
Роберто Скарнеккья раскритиковал украинца
Бывший форвард «Ромы» Роберто Скарнеккья критически оценил игру украинского нападающего римской команды Артема Довбика.
«Он – не тот игрок, которого мы ожидали, он разочаровал. Будь у нас такие нападающие, как Скамакка и Пио Эспозито, было бы лучше, но я не понимаю, почему мы постоянно смотрим на другие команды.
В том неудачном моменте (в матче с «Интером» – прим.), когда ворота были пустыми, ему стоило выпрыгнуть выше. Не понимаю, почему он так спокоен… Он не может удержать мяч», – сказал бывший футболист в интервью Retesport.
Ранее Скарнеккья обозвал Довбика мумией.
