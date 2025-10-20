Сафонов решил покинуть ПСЖ. Стала известна причина
Дело не в Забарном
По информации самого авторитетного спортивного ресурса Франции Leqiupe, российский вратарь Матвей Сафонов разочарован своей ситуацией в ПСЖ.
Игрок не получает шансы на конкуренцию с основным стражем ворот Люка Шевалье и задумался об уходе из команды. Сообщается, что Сафонов сказал своему окружению, что зимой покинет ПСЖ.
Игрок является резервистом и пока не провел ни одного матча в текущем чемпионате.
ПСЖ в минувшее трансферное окно подписал украинца Илью Забарного, однако наставник Луис Энрике сразу дал понять, что не потерпит в команде конфликтов из-за войны россии против Украины.
Публично Забарный практически не комментирует тему отношений с Сафоновым.
