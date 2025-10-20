Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сафонов решил покинуть ПСЖ. Стала известна причина
Франция
20 октября 2025, 18:10 | Обновлено 20 октября 2025, 18:34
Сафонов решил покинуть ПСЖ. Стала известна причина

Дело не в Забарном

По информации самого авторитетного спортивного ресурса Франции Leqiupe, российский вратарь Матвей Сафонов разочарован своей ситуацией в ПСЖ.

Игрок не получает шансы на конкуренцию с основным стражем ворот Люка Шевалье и задумался об уходе из команды. Сообщается, что Сафонов сказал своему окружению, что зимой покинет ПСЖ.

Игрок является резервистом и пока не провел ни одного матча в текущем чемпионате.

ПСЖ в минувшее трансферное окно подписал украинца Илью Забарного, однако наставник Луис Энрике сразу дал понять, что не потерпит в команде конфликтов из-за войны россии против Украины.

Публично Забарный практически не комментирует тему отношений с Сафоновым.

Иван Зинченко Источник: L'Equipe
protasov_lyopu_davai
спорт.уа. ты задрал своим руснявым сафоновым. 
