По информации самого авторитетного спортивного ресурса Франции Leqiupe, российский вратарь Матвей Сафонов разочарован своей ситуацией в ПСЖ.

Игрок не получает шансы на конкуренцию с основным стражем ворот Люка Шевалье и задумался об уходе из команды. Сообщается, что Сафонов сказал своему окружению, что зимой покинет ПСЖ.

Игрок является резервистом и пока не провел ни одного матча в текущем чемпионате.

ПСЖ в минувшее трансферное окно подписал украинца Илью Забарного, однако наставник Луис Энрике сразу дал понять, что не потерпит в команде конфликтов из-за войны россии против Украины.

Публично Забарный практически не комментирует тему отношений с Сафоновым.