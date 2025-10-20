Денис ПОПОВ: «Сложно сказать, что происходит с Динамо. Это не случайно»

Основной центральный защитник Динамо не знает, почему киевляне угодили в кризис и пять матчей кряду УПЛ сыграли вничью.

«Трудно сказать, что именно происходит, не могу назвать какую-то одну причину. Но, думаю, это уже не случайность, а закономерность, к сожалению, в отрицательном смысле. Эта ничья равнозначна поражению. Повторюсь, сложно однозначно определиться, в чем причина. Я только что вернулся, где-то неделю потренировался, сыграл матч».

«Считаю, пропущенный гол – мой. Это я ошибся, когда его забивали, не удержал нападающего. Но Будковский хороший, опытный форвард было непросто его сдержать», – сказал Попов.