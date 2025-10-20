Кудровка и Металлист 1925 назвали стартовые составы на матч Премьер-лиги

В понедельник, 20 октября, «Кудровка» и харьковский «Металлист 1925» сыграют в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок состоится на киевском стадионе «Оболонь-Арена», а стартовый свисток главного арбитра Михаила Райды прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники команд – Василий Баранов и Младен Бартулович – определились со стартовыми составами на это противостояние.

«Металлист 1925» набрал 15 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице после восьми туров. В активе «Кудровки» десять очков, команда разместилась на 11-й позиции.

Кудровка: Яшков, Сердюк, Мамросенко, Мачелюк, Мельничук, Думанюк, Лосенко, Сторчоус, Свитюха, Козак, Легостаев

Металлист 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Антюх, Литвиненко, Калитвинцев, Рашица, Итодо

Стартовые составы на матч Кудровка – Металлист 1925