Кудровка и Металлист 1925 назвали стартовые составы на матч Премьер-лиги
Поединок девятого тура Премьер-лиги состоится 20 октября в 18:00 по киевскому времени
В понедельник, 20 октября, «Кудровка» и харьковский «Металлист 1925» сыграют в матче девятого тура Украинской Премьер-лиги.
Поединок состоится на киевском стадионе «Оболонь-Арена», а стартовый свисток главного арбитра Михаила Райды прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Наставники команд – Василий Баранов и Младен Бартулович – определились со стартовыми составами на это противостояние.
«Металлист 1925» набрал 15 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице после восьми туров. В активе «Кудровки» десять очков, команда разместилась на 11-й позиции.
Кудровка: Яшков, Сердюк, Мамросенко, Мачелюк, Мельничук, Думанюк, Лосенко, Сторчоус, Свитюха, Козак, Легостаев
Металлист 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Антюх, Литвиненко, Калитвинцев, Рашица, Итодо
