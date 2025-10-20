Непокоренная вершина: Франк продолжил неудачную серию против Эмери

19 октября «Астон Вилла» совершила камбэк в матче восьмого тура АПЛ и одержала минимальную победу над «Тоттенхэмом» (2:1).

После этой встречи главный тренер «шпор» Томас Франк продолжил свою безвыигрышную серию против наставника «львов» Унаи Эмери.

Это была шестая встреча Франка и Эмери в качестве тренеров, и вновь добиться желаемого результата не удалось. В шести личных дуэлях Франк четыре раза уступал Эмери и дважды сыграл вничью.

С 2023 года до весны 2025 оба наставника встречались в несколько иной ситуации: Франк возглавлял «Брентфорд», а Эмери – «Астон Виллу».