Непокоренная вершина: Франк продолжил неудачную серию против Эмери
Томас снова не смог переиграть испанского тренера Унаи
19 октября «Астон Вилла» совершила камбэк в матче восьмого тура АПЛ и одержала минимальную победу над «Тоттенхэмом» (2:1).
После этой встречи главный тренер «шпор» Томас Франк продолжил свою безвыигрышную серию против наставника «львов» Унаи Эмери.
Это была шестая встреча Франка и Эмери в качестве тренеров, и вновь добиться желаемого результата не удалось. В шести личных дуэлях Франк четыре раза уступал Эмери и дважды сыграл вничью.
С 2023 года до весны 2025 оба наставника встречались в несколько иной ситуации: Франк возглавлял «Брентфорд», а Эмери – «Астон Виллу».
Thomas Frank has still never won a Premier League game against Unai Emery (D2 L4).— Squawka Dugout (@SquawkaDugout) October 19, 2025
It’s the most times he’s faced an opposing manager in the competition without ever winning. 😬 pic.twitter.com/KmhEynL2Pl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр может провести поединок в кулачных боях
Тибо рискует пропустить следующий матч с «Ювентусом»