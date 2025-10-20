Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Непокоренная вершина: Франк продолжил неудачную серию против Эмери
Англия
20 октября 2025, 15:57
Томас снова не смог переиграть испанского тренера Унаи

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Франк та Унаи Эмери

19 октября «Астон Вилла» совершила камбэк в матче восьмого тура АПЛ и одержала минимальную победу над «Тоттенхэмом» (2:1).

После этой встречи главный тренер «шпор» Томас Франк продолжил свою безвыигрышную серию против наставника «львов» Унаи Эмери.

Это была шестая встреча Франка и Эмери в качестве тренеров, и вновь добиться желаемого результата не удалось. В шести личных дуэлях Франк четыре раза уступал Эмери и дважды сыграл вничью.

С 2023 года до весны 2025 оба наставника встречались в несколько иной ситуации: Франк возглавлял «Брентфорд», а Эмери – «Астон Виллу».

Ман Юнайтед впервые за долгое время обыграл Ливерпуль на Энфилде
Назван новый тренер Зинченко. Клуб уже договорился с наставником
Гвардиола сравнил хавбека Ман Сити Фодена с хорошим вином
Тоттенхэм Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Астон Вилла статистика Унаи Эмери
Андрей Витренко Источник: Squawka
