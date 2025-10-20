Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 16:16 | Обновлено 20 октября 2025, 16:24
«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер

Путря сказал, что игроки получили x5 (не BMW)

«Узнал сумму – начал танцевать». В ЛНЗ раскрыли премиальные за Шахтер
ФК ЛНЗ

Игрок ЛНЗ Илья Путря рассказал о том, что за победу над Шахтером 4:1 в матче чемпионата Украины в позапрошлом туре президент клуба выдал такие премиальные, что некоторые принялись танцевать.

«Ладим очень хорошо. Украинцы и иностранцы. Нашли общий язык. Очень многие знают английский язык. Вы не видели, как Проспер плясал, когда президент объявил премиальные после Шахтера. ТикТок разорвал бы. Это было просто топ».

«Премиальные – х5. Президент все делает для нас, для клуба, и мы хотим только благодарностью ему отвечать на футбольном поле», – сказал Путря.

ЛНЗ по итогам девяти туров набрал 17 очков и идет в топ-4.

Илья Путря Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Шахтер - ЛНЗ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
